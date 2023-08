Krause verlässt Bethel im Norden

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Pastor Michael Krause verlässt die Geschäftsführung von Bethel im Norden. © Sylvia Wendt

Wechsel nach Bielefeld / Pastor Thorsten Nolting wird Nachfolger

Freistatt – Nein, es gibt keinen Vorfall, aber einfach eine neue berufliche Perspektive, die lockte – und Pastor Michael Krause zugreifen ließ. Er scheidet Ende Oktober aus dem Trio der Geschäftsführung von Bethel im Norden aus, dem er seit Jahresbeginn 2021 angehörte. „Ich bin gerne bei Bethel“, sagt Krause. Und so erklärt sich, dass er nach Bielefeld wechselt, in den Stiftungsbereich Schule.

„Ich gehe mit einer Menge an Erfahrungen“, sagt Krause. Das gute Miteinander im norddeutschen Raum zwischen Stade und Freistatt, zwischen Hannover und Vechta gefiel. Input, das er mitnehme in den neuen Aufgabenbereich, der so weit gar nicht entfernt sei.

Die Entfernungen, die Krause zwischen den Standorten von Bethel im Norden und der Familie in Nordrhein-Westfalen zurücklegte hat er erst zuletzt in die Waagschale geworfen. „Meiner Familie ist wichtig, dass ich zufrieden nach Hause komme. Und ich bin immer zufrieden nach Hause gekommen.“ Dennoch freut sich Krause auf mehr gemeinsame Zeit mit Ehefrau und Kindern in Hiddenhausen, etwa in den Ferien.

Krause geht nach drei Jahren und mit einem ganzen Schwung an Kontakten – die seien ihm in der diakonischen Arbeit ebenso wichtig, wie im Personalbereich von Bethel, für den Krause verantwortlich zeichnete. Die Bandbreite betont er, mit einer Vielzahl an sozialen Berufen, Lehrern und Pflegern, 800 Mitarbeitende sind es allein im Bereich Freistatt. Krause erinnert daran, dass jeder von ihnen eine individuelle Lebensgeschichte habe und ein eigenes Päckchen trage – und jeder spezielle fachliche Kenntnisse. „Das sind Menschen, die gut formulieren können, was Menschen brauchen.“ Die kreativen individuellen Ansätze aus dem Kreis der Mitarbeitenden belegen deren Kompetenzen auch in der Definition des eigenen Arbeitsbereiches. Unter dem Stichwort „Familienorientierung“ erinnert Krause an einen veränderten Blick auf Mitarbeitende. „Wir können sie nicht als Einzelperson sehen, sondern als Teil einer Familie. Die ebenfalls Ansprüche hat. Hier müssen wir sensibel sein für bestimmte Themen und Situationen. Was genau Familie ist, ist vielschichtig.“ Im Klartext: Persönliche Situationen wirken in den beruflichen Alltag. „Es gab schon immer kreative Lösungen, um Privates und Berufliches zu vereinbaren, aber wir haben das jetzt mal verankert.“ Krause habe die Kommunikation geschätzt, sagt er, den guten Draht gepflegt, den offenen und ehrlichen Austausch. Die lange Zugehörigkeit vieler Mitarbeitenden sieht er als Beleg dafür, dass was richtig gemacht wurde.

Gut passen würde für die Arbeit die Form des geschäftsführenden Trios, mit Pastor, Kauffrau und Pädagogen. „Dann sitzen alle Perspektiven am Tisch, um Projekte fachlich begleiten zu können. Krause sieht darin Chancen: „Da entwickelt sich noch was.“ Wenn er seinen Platz räumt, wird Pastor Thorsten Nolting sein Nachfolger. Der gebürtige Niedersachse kommt mit einer reichhaltigen Vita zu Bethel im Norden. Pastor und Geschäftsführung, diese Kombi kennt Nolting bereits.

Schulgebäude müssen saniert werden

Was hinterlässt ihm Krause an unvollendeten Projekten? Ausgerechnet ein Schulthema. Konkret: Der Förderschulverbund und seine Infrastruktur bieten an diversen Standorten ein spezialisiertes Angebot für den Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. Das bleibe auch so, sagt Krause, der politische Rahmen dafür sei geschaffen.

Am Ursprungsort Freistatt – der Schulverbund feiert 2024 sein 50-jähriges Bestehen – seien viele der Häuser jedoch in die Jahre gekommen. Es gelte, eine Strategie zu entwickeln, die Schulgebäude Stück für Stück auf einen guten Standard zu bringen.