Kosten für Windenergie-F-Plan

Kirchdorf - „Der Haushalt ist solide, die Maßnahmen wirklich notwendig – und sie zeigen, dass bei uns nichts liegen bleibt“, kommentierte Ausschussmitglied Christian Thiermann den Teilhaushaltsplan, den der Ausschuss für Gemeindeentwicklung gerade einstimmig dem Samtgemeinderat Kirchdorf zum Beschluss empfohlen hat.

Das Gremium tagte am Mittwochabend unter Leitung des Vorsitzenden Hermann Dencker. Die Hauptausgaben erklärte Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher. Neben den Ausgaben für das Gebäudemanagement der Liegenschaften der Samtgemeinde ragen im kommenden Jahr einige Ausgaben heraus. Die immer wieder verschobenen Maßnahmen am Eingangsbereich des Rathauses sollen nun umgesetzt werden. Der Einbau eines Liftes soll die beiden Gebäudetrakte „barrierefrei verbinden“ (Kosten: etwa 50.000 Euro). Eingestellt sind die Umbaukosten für das Feuerwehrhaus in Dörrieloh. Dessen grundlegende Sanierung ist mit 200 .000 Euro veranschlagt. Weitere höhere Ausgaben für den Brandschutz in der Samtgemeinde, ist der Erwerb von digitalen Meldempfängern (75. 000 Euro) sowie 116. 000 Euro für den Erwerb eines TSF/W und eines TSF (wir berichteten) für die Ortsfeuerwehr Wehr--bleck. An der Kindertagesstätte in Barenburg kommt es immer wieder zu Problemen mit der Schmutzwasserleitung, insbesondere bei starken Regengüssen. Für die Erneuerung des Anschlusses ist ein Betrag von 10 .000 Euro vorgesehen. Weitere 30. 000 Euro sind angedacht für die Erneuerung der Pflasterung am Kitagebäude. Grundsätzlich wolle man Unterhaltungsarbeiten an den Gebäuden der Kindertagesstätten nicht hinausschieben. Daher stehen Beträge für Sanierungsarbeiten in den Kitas Scharringhausen (16.000 Euro) und Wehrbleck (18.000 Euro) im Haushaltsplan 2019.

Einer der größten Ausgabe-posten ist allerdings der Betrag von 170.000 Euro für die Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes Windenergie (inklusive Beratung durch einen Fachanwalt, weitere 30.000 Euro sind für 2020 vorgesehen). Wie berichtet, wolle man den bisher gültigen F-Plan an neue Vorgaben anpassen. Derzeit laufe die Kartierung der dort lebenden Tiere. Diese müssten über ein Jahr gezählt und gelistet werden. Diese Ergebnisse fließen in die spätere Beratung ein, erklärte Kammacher dem Ausschuss. Die eigentlichen Beratungen über den Flächennutzungsplan könne man erst im kommenden Jahr in alle Gremien geben. Nachgefragt, im Hinblick auf die Beklagbarkeit des Flächennutzungsplanes, erklärt Kammacher: „Klagen kann man immer.“ Man befinde sich aber mit dem F-Plan im Aufstellungsverfahren, um eine Planungssicherheit zu erlangen. Schneller gehe das nicht, das müsse auch ein Gericht anerkennen.

sis