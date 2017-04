CDU-Kandidatenkür: Löwenanteil noch lange kein Sieg

Ein Kommentar von Anke Seidel. So gefragt ist ein Mandat in Hannover – und so spannend ist Politik: Dass der Löwenanteil der Stimmen noch lange keinen Sieg bedeutet, diese Erfahrung musste CDU-Kreisgeschäftsführer Hans-Ulrich Püschel bei der Kür des Landtagskandidaten im Wahlkreis 42 machen.

In der ersten Abstimmung bestätigte sich das, was Insider der Union im Landkreis Diepholz längst prophezeit hatten: Weil er sich im Laufe der Jahrzehnte offensichtlich eine große Lobby unter den Mitgliedern aufgebaut hatte, war der 61-jährige Diepholzer Favorit. Zunächst.

Aber weil besagtes Mandat in Hannover so gefragt ist, gab es mit Marcel Scharrelmann und Stephan Kawemeyer gleich doppelte Konkurrenz. Letzterer hatte im ersten Wahldurchgang ein knappes Drittel Stimmen weniger als Püschel, der auch Scharrelmann mit neun Voten überrundete.

Doch zur absoluten Mehrheit reichte es nicht – deshalb das entscheidende Wahlduell zwischen Püschel und Scharrelmann. Stephan Kawemeyer verabschiedete sich immerhin mit einem Achtungserfolg – obwohl der Wagenfelder nicht im Wahlkreis 42 wohnt. Die Mehrheit seiner Wähler stellte sich im zweiten Wahldurchgang hinter Scharrelmann.

Doch es war eine dünne: Mit acht Voten Mehrheit – das entspricht knapp drei Prozent der gültigen Stimmen – setzte sich der 34-jährige Diepholzer gegen Püschel durch.

Dass der Account-Manager kämpfen kann und will, daran hatte er in seiner Antrittsrede keinen Zweifel gelassen. Jung, dynamisch und klare Standpunkte vertretend, hatte er ein markantes persönliches Profil gezeigt. Nach der CDU-Kandidatenkür ist klar: Es wird ein spannender Landtagswahlkampf.

