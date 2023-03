Kommandozentrale in Kirchdorf für Katastrophenfall einsatzbereit

+ © S. Wendt Tische, Stühle, Bildschirm – und ein Satellitentelefon: Die „Kommandozentrale“ für die Samtgemeinde Kirchdorf im Rathaus, Dreh- und Angelpunkt im Katastrophenfall, wäre vorbereitet erklären, von links, Michael Lück, Christoph Hormann, Heinrich Kammacher, Sandra Meißner und Gerd Kemmann. © S. Wendt

Kirchdorf – Was tun im Ernstfall? Das Verwaltungsteam der Samtgemeinde Kirchdorf sowie die Führungsebene der Samtgemeindefeuerwehr können darauf ab sofort Antworten geben: Erarbeitet haben sie ein Prozedere, das personelle und räumliche Vorgaben „für den Ernstfall“ festlegt, damit im Ernstfall alle Einsatzkräfte handeln können. Die Aufforderung dazu erging an alle Kommunen im Landkreis Diepholz.

Die Vorbereitung auf einen Katastrophenfall – sie ist nichts Neues. Verstaubte Ordner mit Anweisungen gab es nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in vielen Firmen und Verwaltungen. Die Naturkatastrophe im Ahrtal und auch der Angriffskrieg in der Ukraine haben den Blick auf die eigene Umgebung gerichtet. Was ist, wenn bei uns was passiert?

„Wir wären einsatzbereit, können alles in sechs Stunden hochfahren“, erklären Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher und Gemeindebrandmeister Gerd Kemmann.

Die Aufgaben rund um Feuerwehr und für die Einsatzzentrale im Katastrophenfall fallen in den Zuständigkeitsbereich von Sandra Meißner, Leiterin Fachbereich II (Bürgerservice) – und sie habe diese Aufgaben herausragend gemeistert, bescheinigt Kammacher. Das Satellitentelefon ist installiert, der Bildschirm steht bereit. Die Einsatzpläne sind detailliert ausgearbeitet.

Gerd Kemmann sieht die Einsätze eher bei „außerordentlichen Ereignissen und besonderen Schadenslagen“. Und meint: Naturkatastrophen. Im Februar 2022 etwa hatten sich die Feuerwehren für die damals angekündigte Sturmlage gerüstet, hatten in Wehrbleck eine Zentrale eingerichtet, zur Koordinierung der Einsätze, während Aktive in den zehn Feuerwehrhäusern der Ortschaften auf Befehle warteten.

Zehn Ortsfeuerwehren mit moderner technischer Ausrüstung, zehn Feuerwehrhäuser – daran wird nicht gerüttelt. Im Gegenteil: „Diese zehn Feuerwehrhäuser sind unsere sogenannten ,Leuchttürme‘ “, erklärt Heinrich Kammacher. Die Feuerwehrhäuser würden Anlaufstelle für die Bürger sein.

Etwa wenn eine atomare Katastrophe, unter anderem, die Ausgabe von Jodtabletten erfordert. Festgelegt sei, wer die wo abholt. Sie würden zur Verteilung in die Feuerwehrhäuser der Samtgemeinde gebracht, wo sie ausgegeben würden.

Die Ortsfeuerwehr ist ehrenamtlich organisiert. Und in der Samtgemeinde Kirchdorf haben die Einsatzkräfte entschieden, sich breiter aufzustellen, auch angesichts des Umfangs, den ihre Aufgaben inzwischen haben.

Neben Gemeindebrandmeister Gerd Kemmann und seinem Stellvertreter Michael Lück gibt es künftig einen zweiten Stellvertreter: In diese Führungsposition hat „Feuerwehr“ Christoph Hormann gewählt. Er wurde jüngst vom Samtgemeinderat in dem Amt offiziell bestätigt.

Das Trio hat sich die Aufgaben bereits aufgeteilt. Lück kümmert sich um Kinder- und Jugendfeuerwehr, Brandschutzerziehung, die Alterskameraden, Verbandsarbeit und die ELO-Gruppe (Einsatzleitung vor Ort). Hormann hat alles rund um den Atemschutz im Blick, die „Heißausbildung“ und die Bekleidung, das Verwaltungsprogramm für alle aktiven Einsatzkräfte sowie den Katastrophenschutz. Kemmann obliegt die Einsatzleitung sowie die Kommunikation mit dem Dienstherrn.

Das Trio ist froh über die augenblickliche Situation. Kemmann sagt: „Feuerwehr ist ein dynamischer Prozess. Der hat in der Samtgemeinde Kirchdorf eine tolle Entwicklung genommen. Die Einsatzkräfte sind mit Herzblut dabei und es geht um ein Miteinander, wie es das so noch nie gab.“

Dass die eigenen Möglichkeiten richtig eingeschätzt werden, ist essenziell. Laut Kemmann ist seit 2014, als die Ausrückeordnung neu strukturiert wurde, das Miteinander der Ortsfeuerwehren stetig gewachsen.

Auch die reine Zahl der Aktiven lässt ihn entspannen: Manche Jahrgänge seien schwächer besetzt, aber aktuell freue man sich über eine große Zahl an Nachwuchskräften.

Personell gut aufgestellt sein, das ist eine Seite. Die technische Ausstattung eine andere: Verwaltung und Rat haben stets darauf geachtet, dass die Gerätschaften dem neuesten Stand der Technik entsprechen – und zusätzliche Investitionen genehmigt, erinnert Kammacher. Aktuell etwa für Tiefenpumpen, damit das Löschwasser weiterhin fließen kann.

Oder Wechselkleidung: Wichtig, um nach einem Einsatz noch vor Ort in trockene und saubere Kleidung wechseln zu können. „Hinweise aus der Feuerwehr werden immer aufgenommen“, verspricht Heinrich Kammacher, selbst einst aktiver Feuerwehrmann, zuletzt auf Führungsebene.