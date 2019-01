Kommando wird neu gewählt

Kirchdorf – Ortsbrandmeister Reiner Wittig hatte in seinem Jahresbericht etliche Einsätze für das Jahr 2018 notiert: fünf Brandeinsätze, zwölf technische Hilfeleistungen, eine Verkehrssicherungsmaßnahme, vier Brandsicherheitswachen, 16 Dienste, fünf Übungen – und vier Fehlalarme, da Brandmeldeanlagen ausgelöst hatten. Wittig dankte den Kameraden für die Einsatzbereitschaft sowohl bei den Einsätzen und Diensten als auch bei den sonstigen Aktivitäten.

Und weiß die Aktiven gut ausgebildet auch im neuen Jahr unter seiner Führung. Denn: die Truppmann-I-Ausbildung absolvierten Kevin Zwick und Maximilian Horstmann, den Sprechfunk-Lehrgang besuchten Marcel Kemmann und Fabian Ackermann und neuer Atemschutzgeräteträger ist Marcel Kemmann, der zudem eine „Erste-Hilfe-Fortbildung“ besuchte. Das Ortsbrandmeister-Seminar besuchten Reiner Wittig und Gerd Kemmann, Wittig absolvierte ebenso den Lehrgang „Menschenführung“. Den Workshop „Gemeindeausbilder“ absolvierten Rainer Kokemohr und Michael Meier. Das Atemschutznotfalltraining durchliefen Julian Plenge und Nico Harzmeier. Das Seminar Führungskräfte in der Ortsfeuerwehr besuchten Jan Henrik Heuermann, Gerrit Bokelmann und Reiner Wittig.

Ortsbrandmeister Wittig beförderte Laurids Breuer, Maximilian Horstmann und Dominic Köper zu Feuerwehrmännern sowie Sven Wolter und Julian Plenge zu Hauptfeuerwehrmännern.

Uwe Stubbemann verlieh als Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands die Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes an Stefan Osterkamp für seine herausragenden Leistungen auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens. Osterkamp hatte den gesamten Umbau des Feuerwehrgerätehauses geplant und die Bauleitung übernommen. „Ohne seine vorbildliche Arbeit wäre das Bauvorhaben so nicht möglich gewesen.“

Ehrennadel für Osterkamp

Gemeindebrandmeister Gerd Kemmann bedankte sich beim neu gewählten Kommando für die Bereitschaft, die Positionen in der Feuerwehr zu übernehmen und dankte ebenso den ausgeschiedenen Kameraden, die jahrelang ihre Aufgaben sehr gut erledigt haben.

Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher erklärte, dass in der Samtgemeinde Kirchdorf in Zukunft die Sirenenalarmierung neben der digitalen Alarmierung erhalten bleibe. Es sei wichtig, dass die Bevölkerung auch mitbekomme, dass die Kameraden wieder einmal einen Einsatz hätten und im Rahmen ihres Ehrenamtes unterwegs seien. Er teilte mit, dass der Bau einer neuen Halle für die Jugendfeuerwehr kurz vor dem Durchbruch stehe. Kammacher lobte die gute Zusammenarbeit der Feuerwehren in der Samtgemeinde Kirchdorf untereinander und bedankte sich bei allen, die sich in ihrem Ehrenamt für die Allgemeinheit engagieren. sis /r.