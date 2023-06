Kollision in Scharringhausen: Drei Personen schwer verletzt

Von: Sylvia Wendt

Die Fahrzeuge wurden durch die Kollision auf ein angrenzendes Feld geschleudert. © Sylvia Wendt

Drei Personen sind bei einem Unfall in Scharringhausen am Mittwoch schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Scharringhausen – Drei schwer Verletzte hat ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 12 Uhr in Scharringhausen gefordert. Der Fahrer eines blauen Peugeot, unterwegs auf einer Gemeindestraße in Richtung Scharringhausen, missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autofahrers, der eine Gemeindeverbindungsstraße von Kirchdorf in Richtung Scharringhausen befuhr.

Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich und wurden beide auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Die Beifahrerin im Peugeot musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät aus dem Fahrzeug gerettet werden. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, die beiden Fahrer mit dem Rettungsdienst in die Klinik transportiert. sis