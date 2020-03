Kollision in Dörrieloh

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12 000 Euro entstand laut Schätzung der Polizei an den beiden beteiligten Fahrzeugen. Foto: Rohlfs / Feuerwehr

Dörrieloh – Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro: Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr im Varreler Ortsteil Dörrieloh.

Der Fahrer eines Linienbusses wollte die Landesstraße 347, von der Gemeindestraße „Dörrieloh“ kommend, in Richtung Renzel überqueren und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten von rechts kommenden Autofahrer, der auf der L 347 in Richtung Ströhen fuhr. Die Fahrzeuge kollidierten, der Autofahrer wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Der Fahrer des Busses – in dem sich keine Fahrgäste befanden – blieb unverletzt. Ein Sprecher der Polizei bezifferte den Sachschaden auf etwa 12 000 Euro. Die Ortsfeuerwehr Dörrieloh war mit neun, die Ortsfeuerwehr Varrel mit 13 Kräften im Einsatz, den Varrels Ortsbrandmeister Fred Melloh leitete. sis