Knochentrockene Äcker

Wehrbleck - Von Sylvia Wendt . Die aussagekräftige Prüfung der Bodenverhältnisse nimmt Volker Witte selbst in die Hand: Der Landwirt aus Wehrbleck greift zur Schaufel und muss die gar nicht so weit im Boden des Gerstenfeldes versenken. Kaum eine Handbreit unter der Oberfläche ist das Feld furztrocken. Dabei hat es doch geregnet. „Das reicht aber nicht“, sagt der 51-Jährige. Reiche längst nicht. Aktuell stehen deshalb Beregnungsanlagen auf seinen Feldern.

Witte hat die Bewässerung seiner Felder seit den 1980er Jahren als feste Option im Blick. Aktuell muss er die Anlagen, die aufzustellen gut 45 Minuten dauert, wieder einsetzen: „Im April haben wir bisher 13 Liter im Sulinger Land gehabt. Im Durchschnitt müssten es zwischen 30 und 45 Litern sein.“ Witte verfügt über zwei eigene Beregnungsanlagen und hat aktuell eine dritte zusätzlich ausgeliehen.

Lohnt die Beregnung?

Lohnt die Beregnung? „Hier, bei unserem Sandboden lohnt sich das immer“, sagt Witte. Er bewirtschaftet rund 180 Hektar, das Gros mit Getreide, außerdem Kartoffeln und Mais. Nicht alles sind eigene Flächen, die Hälfte etwa dazugepachtet. Warum sich das Beregnen lohnt, erklärt Witte anhand des Ertrages: Ohne zusätzliches Wasser für die Pflanzen würde er vier Tonnen ernten, mit Beregnung schätzt er den Ertrag auf sechseinhalb bis sieben Tonnen.

Feldbeschaffenheit

Beregnet werde übrigens nicht nach dem Gießkannenprinzip: Witte und Mitarbeiter Fabien Schomburg wissen genau, welche Quadratmeter wie geschaffen ist, welchem Stück Land sie also mehr Wasser geben müssen, bei welchem weniger ausreicht. „Wir beregnen punktuell, kennen die trockenen Ecken, aber auch die nassen“, lautet die Erklärung.

Der Blick auf eines der Getreidefelder vor Ort spricht Bände: Hier saftige grüne Getreidestängel, die die Hälse stolz strecken, dort solche mit „gelber Hose“, knapp halb so groß. Je länger das Gespräch vor Ort dauert, desto geschulter der Laienblick: Das sind ja unterschiedliche Grüntöne. Die dem Profi eben zeigen, wie unterschiedlich die Pflanze versorgt ist.

Nährstoffe

Werden Nährstoffe auf die Felder aufgebracht, sollten diese mit dem Wasser in den Boden versickern und von den Pflanzen über die Wurzeln aufgenommen werden. Kein Regen bedeutet, die Nährstoffe bleiben auf der Ackeroberfläche liegen. Es wäre zudem wichtig, die Nährstoffe zur Pflanze zu bekommen, wenn die gerade wächst. Kommt der Regen zu spät, helfe das der Pflanze auch nicht mehr.

Ertrags-Analyse

Fabien Schomburg hat im Zuge seiner landwirtschaftlichen Meisterprüfung die Beregnung im Getreideanbau analysiert. Versuchsbahnen, Düngeverordnung und Anbaukosten auf der einen Seite, Auswirkungen auf die Qualität, ökonomische Vorteile und Auswirkungen auf das Ökosystem auf der anderen Seite: „Das Beregnen biete eine gewisse Ertragssicherheit auch in Dürrejahren“, stellt Schomburg fest.

Trockenheit

Durch die Bewässerung sei die Nährstoffaufnahme über die Pflanze auch bei Trockenheit sichergestellt und führe zu keiner zusätzlichen Belastung des Grundwassers. Schomburg mahnt gleichzeitig an, dass auf die Höchstmenge des zu entnehmenden Grundwassers zu achten sei. Was aber grundsätzlich kein Problem sein dürfte: Kurzgefasst heißt es in seiner Analyse: Beregnung erhöhe den Ertrag, allerdings sei die Aufnahmekapazität der Pflanze irgendwann abgeschlossen und weitere Beregnungen ergeben keinen höheren Ertrag. Witte hat die Erlaubnis für die Brunnen auf seinem Grund bereits vor Jahrzehnten erstmals beantragt. Aktuell kommen jährlich fast 40 Anträge von Landwirten im Landkreis Diepholz dazu.

Brunnenbau

Die beiden Dürrejahre 2018 und 2019 haben die Anträge in die Höhe schnellen lassen. Einzubringen seien ein hydrologisches Gutachten sowie eine Bedarfsprognose, um zu verhindern, dass die „Grundwasserkörper nicht durch die Entnahmen schwerwiegend beeinträchtigt werden“, heißt es seitens des Landvolks Diepholz.

Entnommen werde Grundwasser, kein Trinkwasser. „Und es wird durch die Feldberegnung nicht dem Wasserkreislauf entzogen, sondern wieder zugeführt“. Die Erlaubnis werde für zehn Jahre festgesetzt, die Entnahmemenge sei monatlich zu melden.

Versorgungskonzept

Der Kreisentwicklungsausschuss hat das Thema Wasserentnahme auf der Tagesordnung: in der jüngsten Sitzung Anfang März war die Frage, wie die Entnahme zukunfts- und versorgungssicher gestaltet werden könnte, ein Thema. Fraktionsübergreifend wurde der Landkreis beauftragt, ein Wasserversorgungskonzept zu erarbeiten (wir berichteten).

Digitale Technik

Für Witte ist der Hinweis, die Beregnung sei „Verschendung“ ärgerlich: „Wir setzen kein Trinkwasser ein.“ Für die passgenaue Beregnung des Bodens sei digitale Technik im Einsatz, neueste Beregnungsanlagen können GPS-gesteuert punktgenau positioniert werden, Menge und Intensität einstellbar. Zu regulieren per Handy vom Hof aus. Das allerdings geht für Witte gar nicht: „Ich bin lieber vor Ort, um mich zu vergewissern.“ Sagts und stiefelt los auf ein benachbartes Roggenfeld, um hier zu gucken, wie tief der Regen eingesickert ist. Als Testgerät dient der Stiefel, mit dem Witte die obersten Zentimeter Erde zur Seite schiebt: „Siehste? Auch hier ist es knochentrocken.“