Kleine Meister der Purzelbaumchallenge

Kirchdorf - Pia, Joshua, Emilia, Noah, Ilja, Viktoria und Diana haben sie gemeistert – die Purzelbaum-Challenge. Und die Balancierübungen aus der Pedalokiste. Und die bunten Hüpfelemente. Und noch mehr: Der Parcours, den Cornelia Bockhop-Lohmeier aufgebaut hat in der Kirchdorfer Turnhalle, umfasst mehr Elemente, als gemeinhin vom Sportverein vorgehalten werden.

Der Kreissportbund verleiht die mitunter teuren Sonder-Elemente, die Vereine können sie einfach per Mail oder telefonisch anfordern. Und nun also stellen sich die kleinsten Kirchdorfer Kinder den sportlichen Herausforderungen am „Tag des Turnens“. Sind die kleinen Turner des TuS sonst dienstags (16 Uhr) aktiv, gibt es in dieser Woche einen Turntermin am Donnerstag. Das Schulen der kognitiven Fähigkeiten finden an diesem Tag nur die Eltern von sieben Kindern wichtig, aber immerhin. Die Übungen gibt es in Varianten: inklusionstauglich, leicht und schwer. Und nach der Purzelbaumchallenge der jüngsten Sportler freuen sich die Teilnehmer im Grundschulalter auf Turnen im Schwarzlicht.

sis