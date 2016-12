Die Kleiderkammer zieht um

Neues Domizil in Kirchdorf / Team freut sich über Verstärkung in den Reihen der Helfer

+ Zuletzt befand sich in den Räumen eine Drogerie, ab März ist hier die Kleiderkammer zu finden.

BAHRENBORSTEL/KIRCHDORF - 170 Quadratmeter Fläche, angemietet zum 1. Februar 2017: Am 1. März wird die Kleiderkammer des DRK in die Räumlichkeiten an der „Ihloge“ in Kirchdorf einziehen, in jene Räume, in denen vorher ein Drogeriemarkt zu finden war. Sie stehen seit längerer Zeit bereits leer.

Das Team hat das neue Domizil bereits inspiziert. Aktuell pausiert der Betrieb in der Kleiderkammer, die nächste Annahme von Spenden wird für Montag, 16. Januar, von 10 bis 11 Uhr angekündigt. Noch, wie bisher, in den Räumen in der alten Schule in Bahrenborstel. Deren Umbau für die neue Nutzung beginnt im März (wir berichteten).

Helga Frede zeichnet federführend für das Team verantwortlich, eine Bürde, die sie mit dem Umzug in die neuen Räume gerne teilen möchte. Die Flüchtlinge in der Samtgemeinde Kirchdorf und ihre jeweiligen Flüchtlingshelfer, die bisher ausschließlich den „Kundenstamm“ bilden, betreut sie zusammen mit Hanna Rethorn. Montags, bei der Annahme der Spenden wird das Duo von Marion Meier aus Kirchdorf unterstützt.

Die Kleiderkammer wird ehrenamtlich geführt, das Sortieren, Einräumen und schließlich die Ausgabe sind Aufgaben, die nicht nach festen Zeiten erfolgen. Vielmehr reisen die Helfer und die zu betreuenden Flüchtlinge an, wenn auch die Helfer Zeit dafür finden, nach Beruf und Familie.

Das DRK-Team hat das bis jetzt immer unterstützt, klaglos hingenommen. Frede traut sich nun ein bisschen Unterstützung nachzufragen – auch aus dem Kreis der weiteren DRK-Ortsvereine in der Samtgemeinde. Unterstützt in den Gesprächen wird sie von Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher, der die Vorsitzenden und ihre Mitglieder seinerseits für ein Engagement in der Kleiderkammer gewinnen möchte. Denn: Die Kleiderkammer sei nicht nur für die Flüchtlinge da, sondern auch für alle anderen Bürger der Samtgemeinde.

Im Februar wolle man mit „Bordmitteln“, eine eigens im Haushaltsplan eingetragene Summe gibt es nicht dafür, die Räumlichkeiten herrichten. Den Umzug werde man ebenfalls unterstützen, erklärt Heinrich Kammacher auf Anfrage.

Damit die Kleiderkammer auch künftig funktionieren kann, hat sich Helga Frede bereits Gedanken gemacht: Würden sich weitere Helfer finden, könnte man kleine Gruppen bilden, die sich in den Aufgaben abwechseln, so dass keiner ständig im Dienst sein müsse – wie jetzt Hanna Rethorn und Helga Frede, die bald täglich dem Wunsch nach einem Ausgabetermin nachkommen.

Regale fehlen im neuen Domizil, hier werde man die Augen offen halten, sollte jemand welche abgeben wollen. Spenden übrigens sind weiterhin nachgefragt: Fahrräder könne man immer gebrauchen, auch Winterkleidung für junge, schlanke Männer sei nachgefragt, ebenso Rucksäcke oder Aktentaschen für die Schulungsunterlagen. „Und Umstandskleidung“, sagt Helga Frede. Immer nachgesucht seien Turnschuhe. Und für sportliche Aktivitäten werden auch Fußballschuhe ausgegeben.

Die Spendenbereitschaft sei weiterhin „sehr sehr gut“, freut sich Helga Frede.

Große Fenster geben künftig den Blick frei in die Kleiderkammer – das Team habe sich bereits Idee über eine die Bürger ansprechende Dekoration gemacht, verrät Frede. Die könnte die Aufmerksamkeit ein bisschen mehr auf die Kleiderkammer der Samtgemeinde lenken, als es bisher am Standort Bahrenborstel möglich war. - sis