Klaus Ahlers: „Trotz Veränderungen traditionell bleiben“

Von: Sylvia Wendt

Vereinsmeister: Malte Wiegmann, Klaus Ahlers, Karen Kunst und Herbert Schwenker (von links). © Schützenverein

Schützenverein Strange-Buchhorst: Damengruppe feiert 50-jähriges Bestehen am 22. Juli

Strange – „Wir müssen uns mit guten Ideen dem Wandel der Zeit anpassen und trotzdem traditionell bleiben. Es lebe die Veränderung“, mit klaren Worte wandte sich Klaus Ahlers als Präsident des Schützenvereins Strange-Buchhorst an seine Mitglieder.

Er hatte in seinem Jahresbericht auf die steigenden Kosten hingewiesen, hatte berichtet, dass Jens Fischer dem Verein als Festwirt erhalten bleibe und das Schützenfest 2023 wieder in der Scheune in Buchhorst stattfinde: „Weil das praktisch und wesentlich günstiger ist.“

Die Angst vor dem Amt der Schützenmajestät nahmen Malte Wiegmann und Klaus Ahlers: Mit Augenzwinkern berichteten sie über die Pflichten des Königshauses. Stefan Rohlfs höre als Vereins-Schießsportleiter auf, stehe aber weiterhin als Schießsportleiter zur Verfügung, berichtete Ahlers. Verabschiedet wurde Elke Bulk als Leiterin der Damen-Schießgruppe. Von den Erfolgen der Mitglieder auf Kreis-, Landes- und Deutschen Meisterschaften berichteten die Schießwarte.

Ahlers wies darauf hin, dass alle Betreuer freiwillig ein erweitertes Führungszeugnis beibringen, aufgrund des besonderen Schutzauftrages in der Jugendarbeit. Der Schützenverein Strange-Buchhorst werde dabei von der Verwaltung der Samtgemeinde Kirchdorf unterstützt.

Corinna Witte informierte über die Vorbereitungen zum 50. Damenjubiläum, das am 22. Juli gefeiert wird.

Malte Wiegmann kündigte das erste offene Dart-Turnier an, zu dem für den 13. Mai in den Stranger Schießstand eingeladen wird. sis/r.

Ehrungen

Ehrungen: 25 Jahre: Kurt Westermann; 50 Jahre: Helmut Ohlendiek; 60 Jahre: Wilhelm Lüdeke.

Vereinsmeister: Damen: Karen Kunst, Herren: Malte Wiegmann, Senioren: Herbert Schwenker.

Ehrungen: Klaus Ahlers, Wilhelm Lüdeke, Helmut Ohlendiek, Kurt Westermann und Corinna Witte (von links). © Privat