Abschluss 1972 an der Realschule Sulingen: Klassentreffen nach 50 Jahren

Teilen

Klassentreffen nach 50 Jahren mit von links, Ralf Meiritz, Edda Pehlke-Witte geb. Pehlke, Christa Scharninghausen geb. Ahrens, Klaus Kolwey, Jutta Freiwald geb. Schilling, Günter Mühlenhardt, Bärbel Meier geb. Tacke, Harald Runge, Monika Sander geb. Smolinski, Reinhard Braunert, Marion Lück, Edgar Wüstefeld, Gunda Raidt geb. Bierfischer und Heinrich Schwenker aus der ehemaligen Klasse 10b der Realschule Sulingen. © privat

Teilnehmer schafften Realschulabschluss 1972 in Sulingen

Wehrbleck – Ihr Schulabschluss liegt jetzt 50 Jahre zurück: Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse 10b der Realschule Sulingen aus dem Jahr 1972 trafen sich jetzt im Landhaus Witten Deel in Nordholz wieder. Von 28 Ehemaligen nahmen 14 am Treffen teil, einige waren verhindert, leider sind auch schon fünf Mitschüler verstorben. Die weiteste Anreise mit etwa 600 Kilometern hatte ein Teilnehmer aus Thüringen. Das – inzwischen sechste – Treffen wurde erneut von Ralf Meiritz und Heinrich Schwenker organisiert. „Beim letzten Klassentreffen hatten wir noch die Räumlichkeiten der früheren Realschule Sulingen besichtigen können“, erinnert sich Schwenker. Das Gebäude ist mittlerweile komplett abgerissen, dort wurde das Gebäude der Grundschule Sulingen neu errichtet.

Im Landhaus Witten Deel in Wehrbleck trafen sich die Teilnehmer bereits nachmittags und verblieben dort bis zum späten Abend. „Es gab ja wieder viel zu erzählen“, erklärt Schwenker. Einige Mitschüler konnten sich erst beim Betrachten von alten Fotos an frühere Geschehnisse erinnern oder durch das Erzählen der Vorkommnisse. „Dabei war es wie glücklicherweise meistens: Man spricht fast nur über lustige Ereignisse, schließlich trägt das zur fröhlichen Stimmung bei.“

Für Speis und Trank war in Form eines Kuchenbuffets und eines Mehrgänge-Menüs durch das Team des Restaurants „Witten Deel“ bestens gesorgt, die Stimmung war prächtig, bilanziert Schwenker und kündigt das nächste Klassentreffen für in spätestens fünf Jahren an. r./ sis