Kirchdorfs Rektorin Katrin Gerken über Aufgaben von Grundschule heute

Von: Sylvia Wendt

Katrin Gerken leitet jetzt die Grundschule Kirchdorf – und hat klare Ziele vor Augen. © Privat

Kirchdorf – Die schlechte Nachricht zuerst: Schulleiterinnen und Schulleiter werden gesucht. Lehrer auch. Wenig beruhigend ist, dass es egal ist, ob Land oder Stadt. Gesucht wird auch für Göttinger oder Braunschweiger Schule. Und nun kommt die gute Nachricht: Nicht mehr für Kirchdorf, denn mit Katrin Gerken ist die vakante Stelle der Schulleitung neu besetzt (wir berichteten). Und noch ‘ne gute Nachricht: Mit Jan Strauß hat ein Kollege bereits angekündigt, sich auf die vakante Stelle des Konrektors zu bewerben.

Wer ist Katrin Gerken? Die 41-Jährige, die mit ihrem Partner und dem gemeinsamen Sohn in Barenburg lebt, verrät ein wenig über den Beruf, den sie leidenschaftlich gerne ausübt und Hürden, die Grundschule heute meistern muss.

Warum sind Sie Lehrerin geworden?

Für mich war schon früh klar, dass ich Lehrerin werden möchte. Ich hatte selbst eine tolle Grundschullehrerin: Barbara Bublitz, die nun ja fast noch meine Kollegin geworden wäre, wenn sie nicht kurze Zeit vorher pensioniert worden wäre. Es war einfach eine wunderbare Zeit mit einer engagierten Lehrkraft, die Freude am Lernen vermitteln konnte. Meine Tante Elisabeth Ojus, die lange Zeit Lehrerin an den ehemaligen Grundschulen in der Samtgemeinde Kirchdorf und in Kirchdorf war, hat mich schon früh mit ihrer Liebe und Leidenschaft für ihren Beruf begeistert und dadurch sicherlich meine Berufswahl entscheidend beeinflusst. Außerdem wollte ich gerne mit Kindern arbeiten, ihnen einen guten Start in das Lernen ermöglichen und damit für ein gutes Fundament für die Zukunft sorgen. Ich stellte mir den Beruf als erfüllend vor, da es eine sinnvolle Arbeit ist, Kinder zu fördern, Und man kann direkt Erfolge der eigenen Arbeit in den Lernerfolgen der Kinder beobachten. In dieser Vorstellung bin auch nie enttäuscht worden. Die Arbeit mit den Kindern ist auch nach 15 Jahren im Beruf im Schnitt sehr bereichernd und erfüllend.

Welche Fächerkombination haben Sie studiert?

Ich habe die Fächer Deutsch, Englisch und Sachunterricht studiert. Die Vokation in Religion habe ich mittlerweile auch schon seit vielen Jahren. Wie es an der Grundschule so ist, arbeitet man sich über die Jahre auch in viele andere Fächer ein. Hier würde ich die kreativen Fächer wie Kunst, Werken, Textiles Gestalten, als meine Neigungsfächer bezeichnen.

Was führte zum Entschluss, Schulleiterin zu werden?

Es gab für mich nie das Ziel, Schulleiterin werden zu wollen. Durch meine Versetzung nach Kirchdorf vor vier Jahren bin ich eigentlich durch die Verkettung mehrerer Zufälle in die Schulleitung gekommen. Die kommissarische Konrektorin verließ die Schule und somit brauchte die Schulleitung Unterstützung. Sie fragte mich und ich war dazu gerne bereit. Dann kam eines zum anderen: Ich entschied mich, die Stelle regulär zu besetzen, da mir die Zusammenarbeit mit der damaligen Schulleiterin Katrin Westhoff Freude machte. Die Aufgaben waren eine neue Herausforderung und ich fand Gefallen daran. Dann kam es anders, als erwartet und eine neue Herausforderung stellte sich: Katrin Westhoff wurde schwanger, fiel früh aus und ging anschließend in die Elternzeit. Somit ging die Schulleitung automatisch kommissarisch an mich als Konrektorin über. (Anmerkung der Redaktion: Das war im Jahr 2021)

Das ist eine lange Zeit, als kommissarische Leiterin.

Das war eine anstrengende Zeit! Zum Glück erhielt ich – und erhalte ich immer noch – viel Unterstützung aus meinem Kollegium, durch die Elternschaft, die schulischen Gremien, durch das RLSB (Anmerkung der Redaktion: Regionales Landesamt für Schule und Bildung) und vor allem durch meine Familie, die mir ganz viel Entlastung im privaten Bereich zukommen lässt. Nach über einem Jahr kommissarischer Tätigkeit wurde die Stelle dann ausgeschrieben. Da war ich schon so in die Aufgabe reingewachsen, hatte Projekte begonnen, Veränderungen vorgenommen, sodass es für mich klar war, dass ich diese Arbeit fortsetzen wollte. Also habe ich mich beworben.

Welche Hauptziele haben Sie als Schulleiterin für die Grundschule Kirchdorf?

Mein Hauptziel als Schulleiterin ist, unsere Schülerinnen und Schüler zukunftsfit zu machen. In der Schule steht dabei natürlich das Lernen im Vordergrund. Es soll zunehmend forschendes und handelndes Lernen gefördert werden, damit unsere Schülerinnen und Schüler sich eigenständig Wissen aneignen und Lösungsstrategien entwickeln können. Des Weiteren geht es bereits aktuell und zukünftig um die Förderung der Medienkompetenz, auch als Schutz vor den Risiken in der digitalen Welt. Aber auch die Umweltbildung unserer Schülerschaft ist ein Punkt, um sie für die Zukunft fit zu machen. Ziel ist es dabei, Kindern Umwelterfahrungen zu ermöglichen, die zu einem nachhaltigen Denken führen. Um dieses Hauptziel erreichen zu können, werden wir in den nächsten Jahren unsere Schule und auch unseren Unterricht entsprechend anpassen.

Und was sind die Haupthürden, die die Grundschule jetzt meistern muss?

Als Haupthürde in unserer Arbeit sehe ich zurzeit den Lehrkräftemangel. Wo vor zwei Jahren noch mehrere Bewerbungen auf eine Stelle an unserer Schule eingegangen sind, hieß es bei der letzten Stelle bereits bangen bis zum letzten Moment. Wir können unsere Ziele nur angehen, wenn wir genügend und auch qualifiziertes Personal dafür haben. Wenn eine Lehrkraft an einer Grundschule unserer Größe neben der Klassenleitung und einer Fachleitung, neben der Tätigkeit im Schulvorstand, Schulausschuss oder anderen Gremien auch noch eine zweite Klassenleitung übernehmen muss, hat diese Lehrkraft etwa 50 Kinder zu betreuen. Da bleibt dann für Schulentwicklung keine Zeit und Kraft mehr. Die Grundschule Kirchdorf ist eine Schule mit guten Rahmenbedingungen. Dadurch hoffen wir, auch weiterhin Lehrkräfte für uns gewinnen zu können.