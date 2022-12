Kirchdorfer Weihnachtsmarkt: Großer Andrang beim Start im Kleinen

+ © Jan Könemann Klein, aber gut besucht: Der vom TuS Kirchdorf organisierte „neue“ Weihnachtsmark vor der Kirche locker die Besucher an. © Jan Könemann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Gerhard Kropf schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Es war ein Versuch, und er darf wohl als gelungen bezeichnet werden. Weil Kirchdorf nicht ohne Weihnachtsmarkt bleiben sollte, hatte erstmals der örtliche Sportverein einen Markt auf die Beine gestellt. Für die Veranstaltung am Wochenende galt: Klein, aber gut besucht.

Kirchdorf – Kein Weihnachtsmarkt in Kirchdorf? Die Sportler des TuS Kirchdorf wollten das nicht, und die Kirchdorfer Bevölkerung wollte das offensichtlich ebenfalls nicht. So strömten die Einwohner schon kurz nach der Eröffnung am Samstag um 15 Uhr in Scharen Richtung Kirchenvorplatz, wo der neue, vom TuS initiierte und organisierte Weihnachtsmarkt aufgebaut war. Er war nicht so groß wie der traditionelle Markt bei der Familie Becker auf Rüters Kamp. Die Planungsgruppe um Christoph Albers hatte beschlossen, mit einem kleinen Markt anzufangen, mit kalten und warmen Getränken, Gebäck, Gegrilltem und Süßigkeiten. Auch an die Kinder war gedacht. Ein kleines Eisenbahnkarussell gab es für die Kleinen, die so lange fahren konnten, wie sie wollten, gratis, aber eine Spende war möglich. Die etwas Größeren konnten auf Dosen werfen oder in einer Garage basteln. Stände mit Kunsthandwerk hatte man nicht eingeplant, vielleicht in den nächsten Jahren?

+ Kirchdorf ohne Weihnachtsmarkt? Das geht genauso wenig wie ein Weihnachtsmarkt ohne Weihnachtsmann. © Kropf

Gegen 16.30 Uhr bewegte sich die Menge Richtung Rathausstraße. Deren Sperrung wurde kurzzeitig aufgehoben, denn rund 60 weihnachtlich geschmückte und beleuchtete Trecker hatten sich in Kirchdorf unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“ auf den Weg gemacht und passierten auf ihrer Fahrt nach Siedenburg den Weihnachtsmarkt. Ein Trecker hielt kurz an und setzte den Weihnachtsmann ab, den die Kinder schon sehnsüchtig erwarteten und der kleine Geschenke mitgebracht hatte. Bürgermeister Holger Könemann freute sich sehr über den großen Zuspruch des Marktes und war dankbar für die Initiative der TuS-Sportler, denn Kirchdorf ohne Weihnachtsmarkt, das wäre auch für ihn undenkbar.