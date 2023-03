Kirchdorfer Schützen modernisieren Schießstand für 30 000 Euro

Von: Sylvia Wendt

Viele Gäste, darunter Sponsoren, kamen zur offiziellen Eröffnung des modernisierten Schießstandes im Schützenhaus Kirchdorf, hier, von links, Gerd Harzmeier mit Vera Tebelmann (Geschäftsführerin Kreissportbund Diepholz) Tobias Sandmann (Leiter Sparkasse in Kirchdorf), Vereinssportleiter Rolf Stubbemann und Schützenkönigin Daniela Stubbemann. © Schützenverein Kirchdorf

Kirchdorf – Der Schützenverein Kirchdorf hat seinen Schießstand renoviert – und wie. Schützenpräsident Gerd Harzmeier zählt auf: Energetische und sicherheitstechnische Umbauten und Erweiterungen wurden durchgeführt. Modernste Technik der Firma Meyton auf je fünf Kleinkaliber- und Lufdruckständen mit den dazugehörigen Servern, Workstation und Visualisierungen wurden eingebaut. Insgesamt seien in den zurückliegenden zwei Jahren gut 30 000 Euro investiert worden.

Der Verein hatte jetzt Gäste eingeladen, damit sich alle Interessierten umschauen konnten. Eingeladen waren auch die Sponsoren: Der Schützenverein hat die Rechnungen überhaupt erst bezahlen können dank der finanziellen Unterstützung durch Kreissparkasse und Volksbank, dank Zuschüssen von Land und Gemeinde und des Kreissportbundes sowie dank einiger Firmenspenden.

„Und dank der Vereinsmitglieder“, sagt Harzmeier. Zwisen dem Antrag auf Zuschüsse und der Bewilligung lagen oft Monate genug für Preissteigerungen. Das Problem: Die Höhe der Zuschüsse blieb gleich, die Differenz zu den gestiegenen Kosten musste allerdings aufgefangen werden. „Am Ende fehlten 2 200 Euro, die wir dank einer erneuten Bausteinausgabe, nur unter den Sportschützen und in nur zwei Tagen, abgedeckt haben“, ist Harzmeier sichtlich stolz. Dass die Mitglieder sich nicht lange bitten lassen, um fehlende Gelder aufzubringen – ein Plus des Vereins, für das Harzmeier sehr dankbar ist.

Der Schützenverein zeigt sich mit dieser neuen technischen Ausrüstung sehr gut aufgestellt. Nicht nur für vereinsinterne Pokalschießen, aber auch. Besonders freuen dürften sich die Sportschützen, die nun anspruchsvolle Wettbewerbe durchführen können. Der Terminkalender im Kirchdorfer Schützenhaus wird sich um zusätzliche Veranstaltungen füllen – Harzmeier nennt etwa den Luftpistolen-Mehrkampf.

Mit dem Kleinkalibergewehr und für Erwachsene gebe es diesen Wettbewerb schon länger, aber mit der Luftpistole, das sei neu und nun auch in Kirchdorf möglich. Der Wettbewerb sei in den Bedingungen für männliche und weibliche Teilnehmer in Altersklassen ab Schülern bis hin zu Senioren gleich – was ihn von anderen Schießwettbewerben unterscheide, erklärt Harzmeier.

Hat der Schützenverein Kirchdorf davon profitiert, so kontinuierlich seine Schießsportstätte auch rein schießtechnisch aufwendig modernisiert zu haben? „Ganz klar“, sagt Gerd Harzmeier. Es sei keine große Zahl, aber dennoch gebe es manche Mitglieder, die dem Verein allein wegen der Bedingungen rund um den Schießstand beigetreten sind.

Die jüngsten Maßnahmen haben zwei Jahre in Anspruch genommen, die Arbeiten seien in mehreren Etappen erfolgt, berichtete der Präsident jetzt bei der offiziellen Eröffnung, die mit vielen Gästen gefeiert wurde. Viele Ideen seien dabei umgesetzt worden.

Gesprächsstoff bot dabei die jetzt mögliche „Visualisierung“. Dadurch könnte man doch, etwa beim Schützenfest, am Getränkewagen stehen, den Nachwuchs auf der Hüpfburg im Blick und ein Auge auf das Königsschießen im Schießstand haben, das draußen, etwa auf einer Leinwand, gezeigt wird, oder? Die Nachfrage spornt den Schützenpräsidenten an. Man darf gespannt sein, wie und wo es künftig Zuschauern ermöglicht wird, die Wettkämpfe – bei besten Bedingungen für die Sportler – zu verfolgen.