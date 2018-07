Das dritte „Ja“ zur Abwasser-Fusion

Die Kläranlage in Varrel soll nach den Plänen der Wasserversorgung Sulinger Land, ebenso wie die in Ehrenburg, durch ein Pumpwerk ersetzt werden, mit dem das Schmutzwasser durch eine Druckrohrleitung zum Sulinger Klärwerk befördert wird.

Kirchdorf - Der Weg für die Zusammenlegung des Abwasserbetriebes der Stadt Sulingen mit denen der Samtgemeinden Schwaförden und Kirchdorf, die bislang unter dem Dach Wasserversorgung Sulinger Land eigenständig geführt wurden, ist frei: Die Mitglieder des Kirchdorfer Samtgemeinderates stellten sich bei ihrer Sitzung am Donnerstagabend im Rathaus mit einem einstimmigen Beschluss hinter die „Fusion“, für die es aus den beiden anderen Kommunen bereits grünes Licht gegeben hatte.

Es gehe darum, den Bereich der Abwasserentsorgung gemeinsam fit für die Zukunft zu machen, stellt Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher fest. Die größte Herausforderung dabei ist die vom Gesetzgeber beschlossene massive Einschränkung der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung, sprich: der Nutzung als Dünger auf dem Acker.

Ebenso wie die Kläranlage des Schwafördener Abwasserbetriebs in Ehrenburg soll auch die zum Abwasserbetrieb Kirchdorf gehörende abgängige Kläranlage in Varrel durch ein Pumpwerk ersetzt werden, mit dem das Schmutzwasser durch eine Druckrohrleitung zum Sulinger Klärwerk befördert wird. Dort will der Zweckverband in einen Faulturm mit Blockheizkraftwerk investieren, um die Klärschlammmenge zu reduzieren, die steigenden Energie- und Entsorgungskosten im Zaum zu halten – und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten (wir berichteten). Insgesamt belaufen sich die erforderlichen Investitionen auf eine Summe von rund 6,1 Millionen Euro.

Die Eigenkapitalquote der drei Kommunen wird auf 20 Prozent festgelegt. Während die Samtgemeinde Schwaförden, die derzeit bei rund 15 Prozent liegt, ihr Eigenkapital um rund 360.000 Euro aufstocken muss, steht der Stadt Sulingen (gut 26 Prozent) eine Auszahlung von rund 527.000 Euro ins Haus – die Samtgemeinde Kirchdorf hat laut Heinrich Kammacher derzeit eine Eigenkapitalquote von etwa 20,5 Prozent. Der Abwasserbeitrag (die einmalige Gebühr, die etwa bei der Erschließung neuer Baugrundstücke anfällt) soll ab 2019 einheitlich auf zwei Euro pro Quadratmeter Nutzungsfaktorenfläche festgesetzt werden.

„Die Abwassergebühr für die Haushalte soll, wenn alle Investitionen erfolgt sind, 3,70 Euro nicht überschreiten“, darin sei man sich laut Heinrich Kammacher in den drei Kommunen einig. Im Einzugsgebiet des Abwasserbetriebes Sulingen fallen nach Berechnungen einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft derzeit 2,24 Euro für die Beseitigung eines Kubikmeters Abwasser an, in dem des Betriebes Kirchdorf 3,37 Euro und in dem des Betriebes Schwaförden 3,64 Euro. Während die Stadt Sulingen und die Samtgemeinde Kirchdorf die Abwasserkosten nahezu eins zu eins an die Kunden weitergeben, subventioniert die Samtgemeinde Schwaförden den Kubikmeterpreis mit über 50 Cent.

