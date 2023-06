Kirchdorfer Naturfreibad: Gemeinderat „heilt“ Versäumnis

Von: Sylvia Wendt

Das Naturfreibad Kirchdorf bietet Badespaß seit 1931. © S. Wendt

Kirchdorf – Wenn sich alle einig sind, also wirklich mal alle: Braucht man dann noch einen offiziellen Beschluss des Gemeinderates? Glasklares Ja! 2019 waren die Gespräche zwischen dem TuS Kirchdorf, der bis dahin das Naturfreibad betrieben hatte, und der Gemeinde Kirchdorf so weit gediehen, dass Kommune und Verein Ende April den Vertrag unterzeichnen konnten. Einen Vertrag, der gut fast 90 Jahre nach der Eröffnung im Mai 1931 den TuS weiterhin als Eigentümer benennt, die Gemeinde aber als neuen Betreiber. Aufgefallen sei es nun, 2023, dass Bürgermeister Holger Könemann damals zwar mit voller Rückendeckung des Rates unterschrieben hatte – aber eben nicht mit einem formellen Beschluss in der Tasche.

In der jüngsten Sitzung holte der zwischenzeitlich neugewählte Rat der Gemeinde, dessen Bürgermeister auch heute Holger Könemann ist, dies offiziell nach. Ohne Diskussion und mit der Bekräftigung: „Damals wäre der Beschluss genauso einstimmig ausgefallen, wie jetzt.“

„Wir haben das damals öffentlich und transparent kommuniziert“, erklärt Könemann. Die vielen Gespräche, die seinerzeit geführt worden seien, hätten wohl alle, Beteiligte und Bürger, nicht an den Ratsbeschluss denken lassen. Nun war es aber aufgefallen, deshalb stand, mit etwas Verspätung, der offizielle Beschluss zur Vertragsunterzeichnung aus dem Jahr 2019 auf der Tagesordnung.

Im Gewerbegebiet „Nordfeld“ ist eine Erschließungsstraße erstellt worden, für die nun ein Name gefunden werden musste. In einer nicht öffentlichen Dienstbesprechung hatten sich die anwesenden Ratsmitglieder auf den Namen „Nordfeld“ geeinigt. Deshalb stand dieser Vorschlag in der Beschlussvorlage der jüngsten öffentlichen Ratssitzung. Allein: Ein Ratsherr, der bei der Sitzung, nicht aber bei der Dienstbesprechung anwesend war, erhob nun Einspruch. Da es bereits eine Straße namens „Im Nordfeld“ gebe, sei der Name „Nordfeld“ womöglich irreführend. Der Rat änderte den Vorschlag auf „Vorm Nordfeld“ ab – jedoch auch das konnte nicht alle überzeugen: Ratsherr Gerd Kemmann stimmte dagegen, die anderen Ratskollegen dafür.

Alle sechs Mitgliedsgemeinden in der Samtgemeinde Kirchdorf haben das Thema auf der Tagesordnung: Die Übertragung der Straßenbeleuchtung als Aufgabe auf die Samtgemeinde. Hintergrund: Nur die übergeordnete Kommune, hier also die Samtgemeinde, kann Fördergelder (auf Grundlage der sogenannten „Kommunalrichtlinie“) beantragen, für die Umrüstung auf LED. Für die Dauer von fünf Jahren (die Zweckbindungsfrist gibt diese Zeitspanne vor) übertrug der Gemeinderat Kirchdorf die Verfügungsgewalt auf die Samtgemeinde.

Gesucht wird im Dschungel der Förderkulissen noch ein Förderprogramm, mit dem der Bau von E-Ladesäulen durch die Kommune gefördert wird. Das gibt es tatsächlich nicht, laut Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher. Zwar um die 900 Förderprogramme rund um die Energiewende, aber eben keines für den Bau von Ladesäulen. Man bleibe aber dran, versicherte Kammacher dem Kirchdorfer Rat – für dessen Geschmack die Zahl der E-Ladesäulen in Kirchdorf deutlich zu gering ist.

Bürgermeister Holger Könemann erklärte, dass ein altes Spielgerät auf dem Spielplatz am Meisenweg gesperrt werden müsse – es war das Einzige, das bei der gerade erfolgten Überprüfung aller Spielplätze in der Gemeinde bemängelt worden war. Eine Reparatur würde voraussichtlich teurer als ein Neukauf, heißt es. Für diesen Spielplatz mit seiner außergewöhnlichen länglichen Form werde überlegt, ein neues Konzept zu entwickeln, kündigte Könemann an.

Neugestaltet werden soll hingegen der Wendehammer im Kiefernweg – laut Könemann ein Wunsch der Anwohner, dem der Rat nachkommen will. Das kann er nicht im neuen Baugebiet, wo sich die Anwohner der dortigen Straße „An der Meente“ eine Ausgestaltung wünschen, die mehr Aufenthaltsqualität für die Anwohner bereit hält. Die dort befindlichen Rigolen verhindern manchen Plan, mitunter auch das Aufstellen von Sitzbänken, erklärte Bürgermeister Holger Könemann.