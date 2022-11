Kirchdorfer Herbstmarkt: Wie immer, aber anders

Von: Sylvia Wendt

Der Herbstmarkt bleibt in der Ortsmitte, mit Karussells, Buden und Gewerbeschau. © Wendt, Sylvia

Beim Kirchdorfer Herbstmarkt hat der Empfang am Mittwoch gleichzeitig auch den Endspurt eingeläutet. Erstmals fand die Veranstaltung nicht im Rathaus, sondern im Festzelt statt. Reden wurden gehalten mit platzenden Luftballons als nicht eingeplante Pointe.

Kirchdorf – Der Markt in der Ortsmitte, wie immer. Im Gewerbezelt präsentieren sich heimische Firmen, wie immer. In den Partyzelten feiern die Menschen, wie immer. Und doch ist hier und da immer auch was anders, beim Kirchdorfer Herbstmarkt 2022. Ein Stand, der in diesem Jahr fehlt. Etliche Besucher, die mit Masken über den Markt schlendern. Hier und da fehlt ein Haus, steht ein Fahrgeschäft oder ein Verkaufsstand auf dem Grundstück – Kennzeichen, dass sich am Ortsbild immer mal was ändert.

Ganz was anderes ist der Marktempfang der Gemeinde: Zwar traditionell am zweiten Mittwoch im November, wie sonst auch – nur nicht im Rathaus, sondern im Festzelt auf dem Hof Wolter an der Rathausstraße. Und, wie der Markt überhaupt, nicht mehr federführend von den Mitarbeitern der Verwaltung organisiert und vorbereitet, sondern durch den Rat und Helfer.

Der gemeinsame Herbstmarktbummel macht Spaß. © Wendt, Sylvia

Für den Knalleffekt sorgen die Luftballons an der Decke, die immer mal ohne eine Pointe platzen bei den Reden, die an diesem Mittwochmorgen, wie üblich, geschwungen werden. Bürgermeister Holger Könemann muss, weil an Corona erkrankt, die Begrüßung abgeben. Zwei seiner drei Stellvertreter, Christoph Albers und Helko Krickemann, übernehmen. Frauke Lohmeier ist Lehrerin und daher nicht auf dem Markt, sondern im Unterricht.

Etwas länger dauert es, die vielen Gäste aus Politik, Wirtschaft, Banken, Tourismus und Co. vorzustellen. Im Festzelt ist mehr Platz, als im Sitzungssaal und das bekommt „Anton Knüppelmaier“, Gast aus Bayern, zu spüren. Der ersehnte Auftritt mit satirischer Watschn für die Akteure vor Ort, mit pointiertem Zeigefinger in Richtung Politik – das kann genießen, wer als „Insider“ die Anspielungen versteht. Dann kann man herzhaft lachen, wie immer. Die Zahl der neuen Teilnehmer, die in den zurückliegenden zwei Jahren jedoch nicht an diesem oder jenem Thema teilhatten – ihnen bleibt nur ein höfliches Lächeln. Die Atmosphäre im Zelt ist eine andere, als im deutlich kleineren Sitzungssaal des Rathauses „Darüber müssen wir reden“, erklärt eine Weile später ein reflektierter Gerd Kemmann, der die Figur darstellt. Bonmots mit Allgemeingültigkeit wiederum, die kann jeder verstehen. Etwa den von „drei tollen Kirchdorfer Tagen“. Mit Blick auf Kirchdorfs Pastor Klaus-Joachim Bachhofer meint „Knüppelmaier“ natürlich nicht Buß- und Bettag, Volkstrauertag und den Ewigkeitssonntag, sondern durchaus die drei Herbstmarkttage.

„Anton Knüppelmaier“ alias Gerd Kemmann. © Wendt, Sylvia

Der tobt derweil draußen bereits, weil das Wetter auch an Tag drei gut gestellt ist. Wer kann, hat sich frei genommen und schlendert in Gruppen, mit Partnern, Familien und Freunden über den Markt. Es bleibt Zeit für Klönschnack und Crèpes, Bratwurst und Fischbrötchen. „Gönnen wir den Beschickern gute Einnahmen, sie haben es sich nach zwei Jahren Pause verdient“, freut sich der ehemalige Marktmeister Gerd Schumacher.

Thema Wirtschaft. „Wir haben im Landkreis eine stabile Wirtschaft“, merkte Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher beim Empfang an und betonte: „Unsere Wirtschaft zahlt ehrlich Steuern, dass wir so wirtschaften und die Infrastruktur für die Bürger erhalten können.“ Landrat Cord Bockhop bestätigte die Finanzkraft der Gastgeber: „Pro Bürger aus der Samtgemeinde Kirchdorf fließen über die Umlage gut 930 Euro an den Landkreis. Danke dafür.“ Es ist fast das Doppelte dessen, was aus den meisten anderen Kommunen überwiesen wird. Erinnernd an die Tradition, das Jahr nach harter Arbeit mit einer Feier zu beschließen, rief er den Kirchdorfern und ihren Gästen zu: „Lassen Sie es krachen.“ Es habe ja lange genug gedauert, „bis wir wieder feiern können“, befand Heinrich Schwenker, ehemaliger Bürgermeister der Gemeinde Wehrbleck, dessen aktueller Rat in diesem Jahr zum Empfang geladen war. „Op Platt“ verteilt er politische Seitenhiebe: „Wir sind 24 Jahre ohne einen grünen Abgeordneten. Da kann man sagen: Es geht auch ohne.“

Marktmittwoch heißt für viele: Treffpunkt Gastrobereich im Gewerbezelt. © Wendt, Sylvia

Ohne den 189. Herbstmarkt allerdings ging es am Mittwoch für viele Besucher nicht: Die Gassen füllten sich kontinuierlich.

Und Michael Stiegelmeier, erstmals zuständig in diesem Jahr für das Gewerbezelt, wagt einen ersten Ausblick: „Viele interessierte Aussteller, die in diesem Jahr nicht dabei sein konnten oder wollten – sie planen die Teilnahme in 2023.“

