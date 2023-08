Kirchdorfer Herbstmarkt: Mehr Schausteller und weiteres Gastrozelt

Von: Martina Kurth-Schumacher

Gedanken über den Kirchdorfer Herbstmarkt machen sich Reiner Nachtigall, Wilhelm Harzmeier und Michael Stiegelmeier zusammen mit Bürgermeister Holger Könemann (von links). © Kurth-Schumacher

Kirchdorf – Wilhelm Harzmeier, Reiner Nachtigall und Michael Stiegelmeier lassen keinen Zweifel daran, dass sie alles im Griff haben. Das Trio ist in diesem Jahr verantwortlich für Organisation und Durchführung des Kirchdorfer Marktes.

Die Konstellation ist neu, die Verbundenheit zu der Traditionsveranstaltung im November ist allen Akteuren „in die Wiege gelegt“. Wilhelm Harzmeier ist seit 20 Jahren mit den Aufgaben vertraut. Er betreut den Vergnügungsmarkt zusammen mit Reiner Nachtigall, Michael Stiegelmeier unterstützt Harzmeier in der Planungsphase der Gewerbeausstellung. Kirchdorfs Bürgermeister Holger Könemann freut sich darüber, dass Wilhelm Harzmeier – „eine absolute Konstante“ – motivierte „Neulinge“ an seiner Seite hat.

Eintritt wird erhoben für Gewerbeausstellung

Nach derzeitigem Stand sind im Gewerbezelt noch Plätze frei. „Die Anmeldungen trudeln nach und nach ein“, sagt Michael Stiegelmeier: „Wir haben schon über 30, doppelt so viele könnten wir unterbringen.“ Eine Neuerung: Aussteller werden maximal 100 Quadratmeter Fläche zur Verfügung haben, denn die Kosten für Zelt und Heizung sind immens, jeder Quadratmeter treibt die Ausgaben in die Höhe. Holger Könemann: „Die Kalkulation nach zwei Jahren Corona-Pause hat ergeben, dass wir einiges tun müssen, um Kosten einzusparen und Einnahmen zu generieren.“ Aus diesem Grund wird für den Besuch der Gewerbeausstellung erstmals Eintritt erhoben. Erwachsene zahlen zwei Euro pro Tag, Kinder und Jugendliche im Alter bis einschließlich 17 Jahre haben kostenlos Zugang. Für die Besucher sei dieser Betrag machbar und die Einnahmeseite könnte sich deutlich verbessern, sagt Könemann: „Gefühlt 30 000 Menschen besuchen den Markt, in der Vergangenheit waren fast alle im Gewerbezelt.“

Standplatz sichern bis zum 30. August

Gewerbetreibende werden gebeten, sich bis zum 30. August einen Standplatz zu sichern. Anmeldeformulare können stehen auf der Homepage der Samtgemeinde zum Download bereit, möglich ist aber auch die Anmeldung im Rathaus bei Sandra Meißner (Tel. 0 42 73 / 88 15). Sie ist in der Verwaltung Ansprechpartnerin für den Kirchdorfer Markt. Als Betreiber des Gastrobereichs im Gewerbezelt habe man neben dem Gasthaus „Zur Mühle“ (Gehlenbeck, Kuppendorf) Joachim Brüning aus Barenburg mit seinem Catering- und Partyservice gewinnen können, sagt Wilhelm Harzmeier.

Eine Erfolgsmeldung hat Reiner Nachtigall bezüglich des Vergnügungsmarkts: 59 Standbetreiber, mehr als im letzten Jahr, sind auf der Liste, fast alle haben bereits fest zugesagt. Die Zahl der Gastrozelte im Außenbereich erhöht sich auf vier. So wird das neue Restaurant „Fachwerk“ (ehemals „Ratsschänke“) ein Zelt gegenüber des Rathauses bewirtschaften. Es soll für die Belebung der wenig frequentierten nördlichen Rathausstraße sorgen. Auch der Bereich „Sportkasten“ wird aufgewertet – mit einem zusätzlichen großen Fahrgeschäft.

Bewährte Elemente sind der Marktempfang für geladene Gäste am Mittwoch. Karen Koopmann wird ihr Frühstücksangebot neu auflegen, und auch die Einladung der direkten Anlieger zu Kaffee und Kuchen ist laut Holger Könemann wieder geplant.

Der Kirchdorfer Herbstmarkt beginnt am Samstag, 4. November, um 14 Uhr, am Sonntag, 5. November, um 11 Uhr, am darauffolgenden Mittwoch, 8. November, um 10 Uhr. Die Öffnungszeiten gelten für den Jahrmarkt (Ende: 24 Uhr) und die Gewerbeschau (Ende: 19 Uhr). Bislang wurden Sonder-Buslinien von und nach Freistatt, Sulingen und Uchte eingerichtet, in diesem Jahr soll, so der Wunsch der Organisatoren, auch der Bereich Steyerberg/Voigtei angebunden werden.

Für die Eintrittskasse am Gewerbezelt hat die Verwaltung Jobs zu vergeben. Holger Könemann: „Wer mindestens 16 Jahre alt ist, kann sich hier bis 19 Uhr Geld verdienen. Und es danach auf dem Vergnügungsmarkt umsetzen.“