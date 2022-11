Kirchdorfer Herbstmarkt: Guter Besuch, gute Party

Teilen

Kunterbunte Abendstimmung auf dem Kirchdorfer Herbstmarkt. Der Samstag sei „gigantisch“ gewesen, urteilt Bürgermeister Holger Könemann. © Hefkaluk

Der Kirchdorfer Herbstmarkt verzeichnet starke Besucherzahlen und eine lange Party-Nacht. Zur Eröffnung hält Pastor Bachhofer eine kurzweilige, in Teilen ernste Rede. Die Schausteller sind mit den ersten zwei von drei Markttagen „im Allgemeinen zufrieden“, sagt Marktleiter Heiko Schierenbeck. Und Bürgermeister Holger Könemann urteilt: „Es war richtig gut was los.“

Kirchdorf – „Fantastisch! Gigantisch!“ Zwei Adjektive reichten Bürgermeister Holger Könemann, um seiner Begeisterung über den ersten Tag des Kirchdorfer Herbstmarktes Ausdruck zu verleihen. Es war ein toller Start, den das Volksfest hinlegte, nachdem Könemann und Pastor Klaus-Joachim Bachhofer gemeinsam an der Handsirene gedreht hatten – ein Markt-Startschuss auf Kirchdorfer Art. Dem folgten ein stark besuchter erster Markttag, eine ausgelassene Party-Sause in der Nacht sowie der zweite Markttag mit ebenfalls gutem Besucherzuspruch. „Wir sind rundum zufrieden“, so Könemann.

Auf die Plätze, fertig, los: Holger Könemann greift zur Handsirene und gibt den „Startschuss“. © Hefkaluk

Schon bei dem Empfang zur Eröffnung war zu spüren: Nach zwei Jahren Corona-Pause steckt weiter Energie in dem Markt. Frische Energie sogar. Denn weil sich das Organisatorenteam verjüngt hat, verjüngte sich auch das Publikum im Zelt. Oder wie es Wirt Heiner Friedrich (Gastromobil) gegenüber dem Bürgermeister ausdrückte: „Es waren etwa 20 Prozent mehr Leute da als früher, aber die haben 50 Prozent mehr getrunken.“

In den Partyzelten des Kirchdorfer Herbstmarktes ging in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Post ab. © Hefkaluk

Vor dem Publikum kramte Pastor Klaus-Joachim Bachhofer bei seiner Rede in eigenen Erinnerungen. „Hier hast‘n Taler, geh‘ auf’n Markt, kauf dir ‘ne Kuh – und ein Kälbchen dazu“, so habe seinen drei Kindern deren Uropa früher viel Spaß gewünscht. Kurzweilig und leichtherzig begann sein Gottesdienst zur 189. Markteröffnung im voll besetzten Festzelt auf dem Hof der Familie Wolter, aufgelockert durch Auftritte des Kirchdorfer Posaunenchors unter der Leitung von Erhard Plate sowie des Kirchenchors unter der Leitung von Antje Zorn. Zwei äußerst muntere Akteure der Theatergruppe Kirchdorf sorgten zudem mit mundartlicher Heiterkeit, kritischen Überlegungen und originellen Optimierungsvorschlägen für einige Lacher im Publikum.

An fast allen Orten auf der Welt gebe es sowohl eine Kirche als auch einen Marktplatz, so Bachhofer. „Gott und Geld“ kämen eben oft gemeinsam vor. Beide seien „allgegenwärtig“. In gewisser Weise sei auch Geld nahezu „allmächtig“: Man könne es für friedliche Zwecke verwenden oder Waffen kaufen, Nahrungsmittel oder Gift. Er verurteilte „Waffensegnungen in Russland“ und erinnerte er an die „Ethik des Genughabens“. Leider heiße es bei Geld selten: „Ich habe genug.“ „Macht grundsätzlich verantwortlichen Gebrauch mit dem, was Ihr habt, und was Ihr geschenkt bekommt“, appellierte der Pastor mit Nachdruck. Mit Worten von Martin Luther („Ich sitze hier und trinke mein Wittenbergisch Bier“) wünschte der Pastor allen unbeschwertes Feiern im Hier und Jetzt.

Kirchdorf steht Kopf: Der Herbstmarkt ist gestartet - hier gibt es die Bilder! Fotostrecke ansehen

„Ich trinke mit Euch auf unser gemeinsames Wohl! Hab‘ auch schon ‘ne ganz trockene Stimme.“ Bürgermeister Holger Könemann unterbrach sich in seinen umfangreichen Danksagungen an die vielen Mitwirkenden mehrfach selbst, um den Anwesenden herzlich zuzuprosten. „Nervös“ sei er vor dem Markt gewesen, bekannte Könemann später. Weil in den zwei Jahren des Corona-Lockdowns Mitwirkende und damit auch Routinen verloren gegangen sind. Doch dann sei es trotzdem „fantastisch gelaufen“, urteilte Könemann: „Der Samstag war gigantisch. 10 000 Besucher haben wir allein an diesem einen Tag bestimmt gehabt.“ Der Bus-Shuttle-Service habe gut funktioniert, die Party-Zelte waren voll. Gefeiert wurde bis tief in die Nacht – und zwar bis auf eine Rangelei in einem der Zelte friedlich.

Der Sonntag als Familientag brauchte ein bisschen, um Fahrt aufzunehmen. Mittags gab es auf den Marktstraßen noch ein ungehindertes Durchkommen, später wurde ein Slalomlauf draus und irgendwann steigerte sich das Ganze zum Stop & Go-Verkehr. Weshalb der Bürgermeister auch diesen Tag mit einem Lächeln bilanzierte: „Es war richtig gut was los.“

Nicht nur Nützliches, sondern auch Schönes und Schickes wird in der Gewerbeschau geboten. © Sander

Die Zwischenbilanz der Schausteller fiel nach zwei von drei Markttagen positiv, aber nicht euphorisch aus. Laut Marktleiter Heiko Schierenbeck sei der Umsatz im Vergleich zum Markt 2019 stabil geblieben. Die insgesamt 140 Marktbeschicker seien damit „im Allgemeinen zufrieden“.

Nach zwei Ruhetagen ist der Kirchdorfer Herbstmarkt am Mittwoch, 9. Oktober, noch mal von 11 bis 24 Uhr geöffnet, die Gewerbeschau von 10 bis 19 Uhr. bhe/csa