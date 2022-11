Kirchdorfer Herbstmarkt 2022: Fleischerei Gieseke versorgt die Gäste im Gewerbezelt

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Gastronomie im Gewerbezelt: In diesem Jahr ist das Team der Fleischerei Gieseke hier zuständig. © Wendt, Sylvia

Kirchdorf - Von Anfang an in den Planungen für den Herbstmarkt 2022 in Kirchdorf enthalten: Das Gastrozelt im Rahmen der Gewerbeschau. Bei den Planungen kam es zu Missverständnissen. Das Resultat: Nicht die Fleischerei Kollhorst wird dieses Zelt bekochen, sondern die Rehdener Fleischerei Gieseke. Das Kollhorst-Team ist gleichwohl an den gewohnten Buden auf dem Marktgelände zu finden, bestätigt Seniorchef Gerhard Kollhorst.

Laut Inhaber Bernd Gieseke kam die Anfrage von Kirchdorfs Bürgermeister Holger Könemann in de 42. Kalenderwoche – und damit sehr kurzfristig. Das Gieseke-Team wolle sich aber der Herausforderung stellen. Was wird angeboten? „Hausmacherwurst wird verkauft, Knipp, Bratkartoffeln, Erbsensuppe und Gulaschsuppe“, zählt Bernd Gieseke auf. Das könne er schon zusagen. Was sonst noch kurzfristig zu realisieren sei, bleibe abzuwarten, gibt sich der Rehdener zuversichtlich, die Gäste des Kirchdorfer Herbstmarktes satt zu kriegen. Der Herbstmarkt ist geöffnet am 5. November von 13 bis 24 Uhr (Offizielle Eröffnung: 15 Uhr im Festzelt auf dem Hof Wolter), am 6. und 9. November von 11 bis 24 Uhr. Die Gewerbeschau ist Samstag geöffnet von 14 bis 19 Uhr, Sonntag von 11 bis 19 Uhr und Mittwoch von 10 bis 19 Uhr.