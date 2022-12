Kirchdorf verzeichnet ein dickes Plus

Von: Harald Bartels

Mit einer Ehrenmedaille für 30 Jahre Arbeit in der Kommunalpolitik zeichnete Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher (rechts) den Ratsvorsitzenden Axel Knoerig aus. © Bartels

Der Rat der Samtgemeinde Kirchdorf beschließt einen Haushalt mit einem Überschuss von 641 000 Euro.„Es ist ein Haushalt, den wir so in der Geschichte der Samtgemeinde noch nicht hatten“, stellte Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher fest.

Kirchdorf – „Der Haushaltsausgleich ist nicht gefährdet“, sagt Michael Kopecki, Kämmerer der Samtgemeinde Kirchdorf, als er am Mittwoch in der Sitzung des Samtgemeinderats den Haushalt für 2023 vorstellte. Wäre diese Aussage in anderen Kommunen mit Erleichterung zur Kenntnis genommen worden, sorgte sie bei den Kirchdorfer Ratsmitgliedern für Gelächter, denn das Zahlenwerk sieht im Ergebnishaushalt einen Überschuss vor von 641 000 Euro.

„Es ist ein Haushalt, den wir so in der Geschichte der Samtgemeinde noch nicht hatten“, stellte Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher zu Beginn der Debatte fest. Nach wie vor habe die Kommune das Glück, dass die Wirtschaft außerordentlich robust sei, weswegen die Einnahmen mit den Ausgaben wachsen könnten. Besonders sei die Verschlechterung des Ergebnishaushalts um rund 700 000 Euro – das müsse aus dem allgemeinen Haushalt erwirtschaftet werden über die Samtgemeindeumlage. Als Grund für diese Verschlechterung nannte Kammacher unter anderem die um 210 000 Euro gestiegenen Energiekosten für die Liegenschaften der Kommune. Dabei sei der Anstieg noch im Rahmen, weil zum einen der Stromvertrag für die Kommune noch ein Jahr laufe und zum anderen man das Glück habe, dass viele eigene Liegenschaften an ein Fernwärmenetz einer Biogasanlage angeschlossen seien – „diese Entscheidungen waren damals sehr weitsichtig“, betonte er.

Mit dem Haushaltsplan stelle man sich neu auf bei verschiedenen Themen, kündigte Kammacher an. Das betreffe den Katastrophenschutz, wo unter anderem die Anschaffung von Stromgeneratoren geplant sei, um arbeitsfähig zu bleiben, aber auch die Feuerwehren, die eine bessere Ausstattung erhalten sollten. Die eigenen Liegenschaften sollten untersucht werden, ob auf ihnen Photovoltaikanlagen zur Deckung des eigenen Stromverbrauchs installiert werden könnten, und auch mit der Regenentwässerung und der Nutzung des Regenwassers befasse man sich, um daraus Handlungsempfehlungen für die Politik ableiten zu können. Die Schule wolle man fitmachen für den Ganztagsbetrieb ab 2026. Für die Betreuung der gut 230 Kinder in der Samtgemeinde stiegen die Kosten von 1,6 Millionen Euro auf 1,8 Millionen Euro, womit die Kommune gut 54 Prozent der Gesamtkosten trage, aber „allen Eltern kann 2023 ein Angebot zur Betreuung ihrer Kinder gemacht werden.“

Genauer auf die Zahlen ging Kopecki als Kämmerer ein. Den oben genannten Überschuss könne man der Überschussrücklage zuführen, die damit einen Bestand von etwa 4,7 Millionen Euro habe. Damit könnten in schwierigeren Jahren eventuelle Minusbeträge ausgeglichen werden. Die Steuereinnahmen der Mitgliedsgemeinden seien von 10,8 Millionen Euro im Vorjahr um 68 Prozent auf 18,2 Millionen Euro gestiegen: „Das ist die höchste Steuerkraft je Einwohner im Landkreis“, stellte er fest. Deswegen zahle die Samtgemeinde – zum fünften Mal in Folge – ein in den Finanzausgleichstopf, und mit 1,13 Millionen Euro sei es die höchste Summe bisher. Den Hebesatz für die Samtgemeindeumlage senke man von 51 Prozent auf 50 Prozent – laut Kopecki liege man damit an zweitniedrigster Stelle im Landkreis.

Die rund 1,5 Millionen Euro für Investitionen im Haushalt seien möglich ohne Darlehensaufnahme, und mit einem Schuldenstand von aktuell 464 Euro zugunsten der Schulbaukasse sei man „praktisch schuldenfrei“. Trotzdem sei weiterhin ein maßvoller Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln erforderlich, mahnte der Kämmerer.

Den Haushalt zu beschließen sei keine Routine, stellte Markus Kellermann für die SPD-Fraktion fest. Damit würden die Weichen für die Zukunft gestellt, und das zeige sich bei den Themen erneuerbare Energien, Bildung und Freizeit. Für die Fraktion WGS-FDP griff Gerd Kemmann die Ausgaben für die Feuerwehr auf und verwies darauf, dass der Rat hier einen „gewissen Stau“ vor sich herschiebe, dennoch werde mit den Planungen Maß gehalten. „Wir sind Samtgemeinde und leben das“, stellte Matthias Stelloh schließlich für die CDU fest, und das Ziel seien gleiche Lebensbedingungen für alle Einwohner. Den Haushalt verabschiedete der Rat einstimmig.

Ebenso einstimmig stellte der Rat 54 000 Euro außerplanmäßig zur Verfügung für die Sanierung der Freistätter Moorbahn. Die Maßnahme sei abgeschlossen, erläuterte Kammacher, aber die Kosten seien höher ausgefallen als geplant. Auch die Diakonie Bethel im Norden habe ihren Anteil an den Kosten erhöht.

Mit einer Überraschung für den Ratsvorsitzenden Axel Knoerig (CDU) beendete Kammacher die Sitzung. Dieser gehöre dem Samtgemeinderat seit 2001 ein und sei seit 2011 dessen Vorsitzender, nachdem er zuvor im Schulausschuss und im Ausschuss für Jugend und Soziales mitgewirkt habe. Vorher habe er aber bereits ab 1986 für zehn Jahre und vier Monate dem Rat der Stadt Bassum angehört, und daher überreiche er Knoerig für 30 Jahre Wirken in der Kommunalpolitik die Ehrenmedaille der Niedersächsischen Städte- und Gemeindetags.