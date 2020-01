Fahrzeugbrand auf Ströher Straße: Schulbus bei Varrel in Flammen

Ein Schulbus hat am Montagmorgen in Varrel (Samtgemeinde Kirchdorf) in Flammen gestanden. Die 15 Kinder und der Busfahrer bemerkten den Rauch und handelten sofort.

Varrel - Es war gegen 7.15 Uhr am Montagmorgen als in dem Schulbus auf der Ströher Straße ein Feuer ausbrach. Die Kinder und der Busfahrer bemerkten den Rauch rechtzeitig und konnten den Bus noch in der Ortschaft verlassen. Kurz darauf stand das Fahrzeug im Vollbrand, so Kreis-Feuerwehrsprecher Matthias Thom.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Varrel konnten den Brand schließlich löschen. Vor allem der Motorenraum am Heck des Schulbusses stand in Flammen, so Varrels Ortsbrandmeister Fred Melloh nach dem Löscheinsatz. Der Innenraum sei nicht betroffen gewesen.

Als die Feuerwehrkräfte eingetroffen seien, hätten sich die Schüler alle auf einem nahe gelegenen landwirtschaftlichen Betrieb versammelt, so Melloh weiter. „Der Busfahrer hat sehr umsichtig gehandelt“, lobte er.

Ein Rettungswagen war nach Angaben der Polizei ebenfalls vor Ort, kam allerdings nicht zum Einsatz. Um kurz vor acht Uhr wurde für die Kinder ein Ersatzbus bereitgestellt, der sie in die Schule brachte.

Die Ströher Straße war schon kurz nach den Löscharbeiten wieder für den Verkehr freigegeben. Die Brandursache ist bislang unklar. Es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.