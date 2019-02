WGS unterstützt Kammacher-Kandidatur

Kirchdorf - Die Fraktionsgemeinschaft Wählergemeinschaft / FDP im Samtgemeinderat Kirchdorf hat bei ihrer Jahresabschlusssitzung nicht nur die wichtigsten Projekte 2018 in der Samtgemeinde beleuchtet.

Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher erläuterte die Maßnahmen und führte die Gruppe durch die umgebaute und sanierte alte Schule in Bahrenborstel, die als Modellprojekt für umgenutzte öffentliche Liegenschaften dienen könne, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktionsgemeinschaft. In der anschließenden Diskussion erläuterte Kammacher sehr ausführlich seine Motivation für eine erneute Kandidatur als Samtgemeindebürgermeister bei der Wahl im Mai 2019. Fraktionsvorsitzender Detlef Nuttelmann und Vize Friedrich „Schwager“ Wietelmann hoben den immensen Einsatz Kammachers für die Menschen, für die Samtgemeinde und ihre Orte hervor. Ein Einsatz, der immer vom Denken für den gesamten Raum und nachhaltiger Daseinsvorsorge geprägt sei.

„Die Wählergemeinschaft und die FDP in der Samtgemeinde Kirchdorf unterstützen die Kandidatur zu 100 Prozent“, heißt es seitens der WGS/FDP.