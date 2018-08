27 Künstler stellen Staffeleien in der Heide auf

Kirchdorf - „Ganz schön verbrannt“, sagt Agapita Wiekenberg. Ja, der Anteil an vertrockneten Büscheln und solchen, die in leuchtendem Lila blühen, hält sich in etwa die Waage. Die Sulinger Künstlerin erinnert die aktuelle Farbgebung der Kirchdorfer Heide an Herbstfarben.

Der Wind sorgt für ein leichtes Rascheln im Blätterwerk der Birken. Warm ist es auch, aber das ist ja in diesem Jahr nix Neues. Aus der Heide- und Moormalerei ist dadurch eine reine Heidemalerei geworden: Das trockene Moor, so die Empfehlung der Samtgemeinde Kirchdorf als Ausrichter, solle wegen der Brandgefahr in diesem Jahr gemieden werden.

Das Malen vor Ort, in der freien Natur und mit interessierten Zuschauern, die einem über die Schultern schauen – das ist für viele ungewohnt. Bettina Derleth aus Nienburg erklärt den Unterschied zum Malen im Atelier: „Hier ändert sich das Licht schnell, der Wind macht auch was aus. Und überhaupt ändert sich hier vieles im Laufe der Stunden. Und die Sachen liegen alle anders.“ Derleth muss lachen, die Ausrüstung vor Ort in der Kirchdorfer Heide ist eh reduziert – die Künstler müssen alles in die Heide tragen. Manchem macht das nichts und er sucht sich ein einsames Plätzchen, in größerem Abstand zu den ausgewiesenen Wegen. Die Besucher nutzen am Samstag und Sonntag die Chance auf ein Gespräch mit den Künstlern. Und einen Spaziergang durch die Heide. Erstaunt stellen sie nach einer Runde fest, wie sehr sich die Bilder während dieser Zeit verändert haben.

Die Künstler genießen die Freiheit, ihre Bilder so zu gestalten, wie es ihnen passt. Auch wenn der Blick auf die reale Szenerie Hochspannungsmasten und Windkrafträder zeigt – die Bilder tun es nicht. Hier ist die Natur noch pur. Natur pur, das kann auch heißen, dass sich eine Fliege in die Farbe setzt, ihre Kreise zieht und Georg Cseh, alias „Benbati“, dem toten Tier seine Leinwand als letzte Ruhestätte überlässt. Man kann die Heide- und Moormalerei auch als Mutter-Tochter-Wochenende nutzen, wie Gerhild Köhr aus Eystrup, deren Tochter Theda extra aus Hamburg angereist ist.

Heide- und Moormalerei Kirchdorf Die Künstlerinnen und Künstler, die in diesem Jahr auf Einladung der Samtgemeinde Kirchdorf ihre Staffeleien in der Kirchdorfer Heide aufgestellt haben, sind am Sonntag noch bis etwa 14.30 Uhr vor Ort. Dass man ein Kunstwerk im Entstehen erfolgen durfte, die Künstler gerne Fragen beantworteten - die Chance auf farbenfrohe Begegnungen nutzten etliche Besucher beim Spaziergang durch die Heide, von Staffelei zu Staffelei. Friedhelm von Weyhe ist erneut der Senior unter den Teilnehmern, der 89-Jährige genießt die Gesellschaft der Künstlerkollegen. Und die ist so vielfältig, wie noch nie: Zur zehnten Ausgabe haben sich letztlich 27 Malerinnen und Maler in der Kirchdorfer Heide eingefunden, manche haben sich erst kurzfristig zur Teilnahme entschieden, erklärt Rolf Hedemann, der die Organisation im Auftrag der Samtgemeinde ehrenamtlich übernimmt. Mehr Teilnehmer wolle man nicht zulassen: Das Angebot der Samtgemeinde solle keine Massenveranstaltung werden, die Teilnehmer immer noch Zeit haben, sich persönlich kennenzulernen.

Etwa bei einer Mallektion nebenbei: Beim Rundgang können die Künstler fachsimpeln und sich gegenseitig in ihrer Bildgestaltung unterstützen. Ob Schütttechnik, Aquarell, Acryl oder Öl –jeder Teilnehmer sucht sich seine favorisierte Technik aus. Die Bilder werden nun für die Ausstellung vorbereitet, die am 4. November im Rathaus eröffnet wird. Und feststeht auch, dass es die elfte Auflage der Kirchdorfer Heide- und Moormalerei im Jahr 2020 geben wird.

