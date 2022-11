Kirchdorf: Neustart für den Weihnachtsmarkt

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Der Weihnachtsmarkt auf Rüters Kamp ist Geschichte, der TuS Kirchdorf plant auf dem neu gestalteten Platz an der Kirche einen Neustart. Archi © Kurth-Schumacher

Ja, es hätte passieren können: kein Weihnachtsmarkt in Kirchdorf. Doch die Sportler des TuS Kirchdorf hatten etwas dagegen. Nun öffnet am 3. Dezember erstmals der Weihnachtsmarkt an der Kirche.

Kirchdorf – Der traditionelle Markt in der Vorweihnachtszeit, zu dem Familie Becker Jahrzehnte auf Rüters Kamp nach Kirchdorf eingeladen hatte, ist in der Pandemie still und leise verklungen. Die Weihnachtsbaumplantage wird weiterhin betrieben. Aber, so ganz ohne Weihnachtsmarkt in Kirchdorf? Die Kicker im örtlichen TuS fanden: Nein, das kann nicht sein. Und so wird für Samstag, 3. Dezember, ein neuer Weihnachtsmarkt geplant. Ein anderer als bisher.

Nachgefragt bei Christoph Albers, der namens des gut zehnköpfigen Planungsteams erklärt, was die Organisatoren vorbereiten. „Wir haben erstmal Ideen gesammelt und herausgekommen ist, dass wir den Markt auf dem neuen Platz vor der Kirche aufbauen wollen. Vier Buden werden aufgestellt, im Angebot sind warme und kalte Getränke, dazu Gebäck wie Waffeln und Muffins, darum will sich die Sparte Jugendfußball kümmern.“

Kunsthandwerk, wie vorher, steht bei diesem Weihnachtsmarkt eher nicht auf dem Programm – noch nicht. Neben der Verköstigung der Besucher sollen besonders die Kinder bespaßt werden: Dosenwerfen, ein Karussell, auf dem sie kostenlos ihre Runden drehen können, und ein Süßigkeitenstand gehören zu den Angeboten.

Und, na klar, auch der Weihnachtsmann hat Kirchdorf für einen Besuch notiert und wird um 16.30 Uhr erwartet. „Mit einer kleinen Überraschung für jeden im Gepäck“, kündigt Albers an. Vor Ort werde zudem der Burgerwagen von Andreas Maschmann aus Barenburg sein. Los geht es am 3. Dezember um 15 Uhr.

Programm und Ablauf klingen, als solle ein Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft geschaffen werden. Was Albers bestätigt: Damit die Teilnehmer nicht den Straßenverkehr auf der Rathausstraße fürchten müssen, werde die in dem Bereich gesperrt. Und weil im nahen Umkreis keine öffentlichen Toiletten vorhanden sind, sei der Toilettenwagen bereits gebucht. Welche Ideen noch umgesetzt werden können, bleibt abzuwarten. Ob die Feuerschale aufgebaut werden kann, etwa, zum Stockbrotbacken.

Laut Albers habe sich die Planungsgruppe weitere Helfer gesucht, haben sich Gruppen gebildet, um die Arbeiten zu verteilen. Angekündigt ist bereits, dass die Gemeinde einen Weihnachtsbaum stifte, der mit Bastelarbeiten von Kindern geschmückt werde.

Für die TuS-Kicker ist wichtig: „Wir wollen einen Anfang machen.“ Wie sich der neue Weihnachtsmarkt in Kirchdorf entwickelt, bleibt abzuwarten: „Das Angebot in Bezug auf Aussteller kann ja wachsen“, sagt Albers. Die Planer seien auch gespannt, wie die Besucher den Markt annehmen, was sie sich wünschen.