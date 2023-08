Kirchdorf: Mähdrescher gerät bei der Ernte in Brand

Von: Sylvia Wendt

Der Bereich rund um den in der Kuppendorfer Böhrde in Brand geratenen Mähdrescher wurde großzügig gewässert. © Privat

Kuppendorf – Dank der schnellen Reaktion des Fahrers konnte ein in Brand geratener Mähdrescher in Kuppendorf schnell gelöscht werden.

Der Fahrer, selbst aktiver Feuerwehrmann, bemerkte die Flammen sehr früh, griff zum Pulverlöscher an Bord und konnte den Entstehungsbrand schnell löschen. Die ausgerückten 15 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Kirchdorf unter Leitung von Ortsbrandmeister Reiner Wittig waren mit drei Fahrzeugen vor Ort. Sie wässerten insbesondere den Boden des Einsatzortes und des Randbereiches, der inmitten der Kuppendorfer Böhrde lag, großflächig und konnten den kleinen Flächenbrand, der schon entstanden war, so schnell beenden. Vermutlich hat ein heiß gelaufenes Lager am Mähdrescher zum Feuer geführt.