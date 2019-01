TuS Kirchdorf bereitet Jubiläum vor

+ Der neu gewählte Vorstand des TuS Kirchdorf mit, von links, Rolf Wessel, Fabian Ackermann, Jennifer Rochner, Stefan Osterkamp, Tim Nachtigall, Karsten Windhorn und Marco Menzel. Foto: TuS Kirchdorf

100 Jahre TuS Kirchdorf - das feiert der Verein am 30. und 31. August. Für Freitag, 30. August, ist ein offizieller Empfang geplant und am Samstag, 31. August, eine rauschende „Blau-Weiße Nacht“ im Festzelt auf dem Schützenplatz. Wir haben in Sachen Organsation die Zügel ein bischen schliefen lassen, müssen jetzt mit Hochdruck arbeiten, um dieses Jubiläum gebührend feiern zu können“, gibt TuS-Chef Karsten Windhorn die Richtung vor.