Kindergarten in Wehrbleck bekommt das Obergeschoss dazu

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Mit Platz für einen großen Tisch, an dem alle Mitarbeiter Platz finden: Sandra Meißner (links) und Simone Stratmann im lichtdurchfluteten neuen Mitarbeiterraum im Obergeschoss, in dem noch Restarbeiten notwendig sind. © S. Wendt

Wehrbleck – Drei Wochen war der DRK-Kindergarten „Wirbelwind“ in Wehrbleck geschlossen, während der Bauarbeiten. In der Zeit wurde der Bereich im Erdgeschoss umgebaut. Und das Ergebnis zaubert dem Team um Leiterin Simone Stratmann das Lächeln in die Gesichter sowie das Geschirr in neuer Rekordzeit wieder sauber nach den vorgegebenen Hygienevorschriften auf den Tisch.

Die Bauarbeiten sind eigentlich beendet – die ehemalige Teeküche wird nun im Obergeschoss neu aufgebaut. Das bietet dem Team weitere 60 Quadratmeter Fläche durch die Umnutzung einer bisher privat genutzten Wohnung.

Endlich können alle Arbeits- und Bastelmaterialien übersichtlich in einem Raum gelagert werden. Griffbereit für alle. Man hat sich über die Jahre immer arrangiert. „Aber irgendwann ist es auch mal genug, Behelfe zu finden“, kommentiert Bauamtsleiter Olaf Heuermann. „Es bindet Arbeitskraft, wenn man ständig Notlösungen überlegen und finden muss“, ergänzt Simone Stratmann. Und nennt als Beispiel einen Wandschrank, der einst als Vorratsraum diente, zudem Lagerstätte von Bastelmaterial und Getränken war. Jetzt finden sich darin allein Putzmittel.

Ähnliche Entwicklung in der Küche: Die hat jetzt genügend Platz für alle Utensilien und das gesamte Geschirr. „Und wir haben noch zwei freie Schubladen“, sagt Stratmann und muss lachen. Ebenso Fachbereichsleiterin Sandra Meißner: „Die Schubladen bleiben garantiert nicht lange leer.“ In der neuen Küche können beide Essensausgabewagen stehen. Der Kühlschrank kühlt, im Ofen konnte ein Apfelkuchen gebacken werden und der Geschirrspüler braucht nicht mehr einen ganzen Tag, um das Geschirr zu waschen. Und eigentlich ist die neue Küche überhaupt die erste, denn vorher gab es eher eine Teeküche.

Die Bauarbeiten sind beendet und der Kindergarten hat den Betrieb wieder aufgenommen. Simone Stratmann, Olaf Heuermann und Sandra Meißner (von rechts) schauen sich die neuen Räumlichkeiten an, hier die Küche. © S. Wendt

Nach dem Aussortieren von alten Geräten und alten Möbeln sollen die neuen Räumlichkeiten in Ruhe eingerichtet werden. Im Obergeschoss haben die Mitarbeiter nun einen großen Raum für Besprechungen. Dazu einen weiteren Raum, in dem sie Büroarbeiten erledigen – oder sensible Elterngespräche führen können. Dafür musste bisher im Erdgeschoss ein „stilles Eckchen“ gesucht werden.

Mit der Möblierung und Einrichtung will sich das Kindergarten-Team nun Zeit lassen. „Wir sind froh, dass alle Bauarbeiten so glatt gelaufen sind“, sagt Stratmann. Tatsächlich sei es ein Glück gewesen, dass alle Handwerker Zeit hatten und alle Materialien zur Verfügung standen, kommentiert Olaf Heuermann.

Fachbereichsleiterin Sandra Meißner guckt ebenso genau hin – und sieht, wie Stratmann, die noch ausstehenden Restarbeiten. Stratmann richtet derweil einen großen Dank an Günter Maschke, der das Team enorm unterstützt habe. Das Obergeschoss musste nicht komplett neu aufgebaut werden, die jetzt erfolgten Bauarbeiten konnten auf bereits erfolgter Renovierung in der ehemaligen Privatwohnung aufbauen: So musste etwa das Badezimmer nicht erneuert werden, auch die Fenster sind noch in Ordnung gewesen. Die Kosten für die reinen Bauarbeiten belaufen sich dennoch auf rund 70 000 Euro, rechnet Olaf Heuermann vor. Dazu kommen weitere 10 000 Euro für die Küche ergänzt Sandra Meißner. Für Simone Stratmann ist das Ende der Bauarbeiten das Ende einer aufregenden, aber auch anstrengenden Zeit mit einem externen Audit für das Team und der Organisation der Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen des Kindergartens: „Das Fest hat die Verbundenheit der Bürger mit der Einrichtung gezeigt“, freut sich Stratmann über die große Beteiligung. Vielleicht ist auch das ein Grund für die Eltern, ihre Kinder noch länger im Kindergarten zu lassen: „Wir haben in diesem Jahrgang die wenigsten Einschüler und damit die wenigsten neuen Kinder.“