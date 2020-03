Kerstin Sachs leitet jetzt Kinderfeuerwehr

Kirchdorf – Die Kinderfeuerwehr der Samtgemeinde Kirchdorf ist der Zusammenschluss der jüngsten Feuerwehr-Interessierten: 35 Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren sind in dieser Gruppe aktiv. „Bei den monatlichen Diensten wird so allerhand gebastelt, gespielt und unternommen und auch Ausflüge zum Kreisjugendfeuerwehrzeltlager, zu einem Imker oder auch ein Besuch des Kreiskinderfeuerwehrtages stehen regelmäßig auf dem Programm“, erklärt Kira-Helena Borghorst.

Das alles will geplant und organisiert werden und um so wichtiger ist es, alle Posten zu besetzen. Beim jüngsten Elternabend in Bahrenborstel konnten bei den anstehenden Neuwahlen Nachfolger für ausscheidende Amtsinhaber gefunden werden.

Anne Bräuer, die seit der Gründung im Jahr 2013 das Amt der Kassenwartin bekleidet, und Schriftführerin Kira-Helena Borghorst sind weiterhin bereit, diese Aufgaben zu übernehmen.

Seit Januar 2013 nahm Frauke Lohmeier das Amt der stellvertretenden Kinderfeuerwehrwartin wahr, später übernahm sie den Vorsitz und „war immer mit viel Engagement und Spaß dabei“, heißt es in der Laudatio. Zu Beginn des Jahres hatte sie ihren Rücktritt angekündigt, versprach aber, weiter als Betreuerin an den Diensten teilzunehmen. Eine Nachfolgerin war schnell gefunden: Kerstin Sachs, bisher stellvertretende Kinderfeuerwehrwartin, erklärte sich bereit, das Amt zu übernehmen. Eine neue Stellvertreterin gibt es auch: Imke Oetker. Alle Wahlen erfolgten einstimmig. Mit Dankesworten wurde die jahrelange Tätigkeit von Frauke Lohmeier gewürdigt, Blumen überreichten Gemeindebrandmeister Gerd Kemmann und Nachfolgerin Kerstin Sachs namens des Vorstandes.

Die Kinderfeuerwehr trifft sich einmal monatlich, vormittags, am dritten Samstag im Monat, zum Dienst an wechselnden Orten in der Samtgemeinde Kirchdorf. Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren sind herzlich willkommen (Kontakt und Infos über kinderfeuerwehr@ewetel.net). Als nächste Termine stehen am 21. März die Besichtigung bei einer Ortsfeuerwehr sowie der nächste Dienst, der „Osterüberraschungsdienst“, am 18. April, von 10 bis 11.30 Uhr (am Feuerwehrhaus Dörrieloh), auf dem Plan.