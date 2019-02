Keine Diät, keine Verbote

Hand aufs Herz: Wer hält tatsächlich eisern alle Diätregeln ein? Welche Lebensmittel sind wirklich gesund und wo steht das nur drauf? „Unser Körper ist schlauer, als jede Diät“, sagt Jennifer Witte. Die 26-Jährige ist Profi im Thema. Die gebürtige Kirchdorferin ist Ernährungs- und Achtsamkeits-Coach. Und der festen Überzeugung, dass „Ernährung und Bewegung nur einen Teil unserer Gesundheit und unseres Gewichts ausmachen. So lange wir gegen uns selbst ankämpfen, kämpft auch unser Körper gegen uns.“

Kirchdorf - Von Sylvia Wendt. Während sie in Berlin in einer Arztpraxis arbeitet, die sich auf „Ernährung und Stoffwechsel-Themen“ spezialisiert hat, absolviert Jennifer Witte ein duales (Fern-)Studium zur Ernährungsberatung an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken.

Beruflich wechselt Jennifer Witte anschließend in die Onlinewelt, betreut den Ernährungsbereich einer Fitness- und Ernährungsapp – die 25 Millionen Downloads verzeichnet. „Aber das hat mich zu sehr eingeschränkt“, lautet die Erklärung dafür, warum sie den Job gekündigt hat, obwohl er ihr kein festes Büro an einem Standort vorgeschrieben hat. Jennifer Witte wollte ein eigenes Standbein, Achtsamkeit und Ernährung zusammenbringen. Sie entwickelte ein Konzept, dass ihr die Chance bietet, Menschen aktiv zu betreuen - sowohl vor Ort, als auch online. Sie testet ihr Konzept auch inhaltlich, wählt dafür fremde Personen aus, um ein objektives Feedback zu bekommen.

„Meine Vision ist es, Menschen dabei zu helfen, gesunde Ernährung und den eigenen Körper zu lieben. Ernährung bedeutet pure Freude und Bewusstsein.“ Wittes Online-Programm umfasst etwa 28 Tage, die Teilnehmer absolvieren alle gemeinsam den Kurs, man kann nicht später einsteigen. Innerhalb dieser 28 Tagen soll die Beziehung zu Ernährung, Bewegung und dem eigenen Körper verändert werden, so die Vorgabe. Und der Clou: „Es handelt sich um keine Diät, denn es gibt keine Verbote.“ Der nächste Starttermin ist der 24. März.

Jennifer Witte will Anleitung geben im Lebensmittel-Wirrwarr, denn: „Gesunde Lebensmittel wie Obst und Gemüse müssen nicht clever vermarktet werden.“ Im Supermarkt werde der Eindruck erweckt, dass vor allem stark verarbeitete Lebensmittel, die mit „eiweißreich“ oder „kalorienarm“ beworben würden, besonders gesund seien. Das Gegenteil sei jedoch meist der Fall: Sehr häufig verstecke sich hinter „fettarm“ viel Zucker und nur wenige Vitamine.

Witte wendet sich gegen Crash- oder Mode-Diäten: „Jede Diät, die 1 200 Kalorien oder weniger enthält, ist nicht gesund oder nachhaltig. Es wird vielleicht kurzfristig Gewicht verloren. Aber langfristig sinkt der Kalorienumsatz und der Stoffwechsel wird langsamer. Wenn deutlich zu wenig gegessen wird, werden alle überlebenswichtigen Funktionen wie das Energieniveau, die Fruchtbarkeit, der Sexantrieb und die Gehirntätigkeit heruntergefahren.“

Genau, das will niemand. Gewicht und Gesundheit spiegelten nicht nur wieder, was jeder esse oder wie viel Sport eine Person mache: „Unsere mentale Einstellung und unser Stressniveau haben ebenfalls einen großen Einfluss. Studien haben gezeigt, dass der Fettstoffwechsel sinkt, wenn wir Schuldgefühle beim Essen verspüren. Dahinter steckt das Stresshormon Kortisol, welches ausgeschüttet wird, wenn wir Stress haben oder uns schlecht fühlen“, erklärt Witte, warum sie Ernährungs-coaching um den Faktor Achtsamkeit ergänzt hat.

Ihr Konzept, in dem sich Personen online zur Gruppe zusammenfinden, bietet neben individuellem Coaching auch die Gruppendynamik, die Witte für wichtig hält: „Das gibt eine ganz andere Motivation, wenn man seine Erfahrungen mit anderen teilen kann.“ Jeder Tag biete unterschiedliche Themen, alle Teilnehmer jedoch gehen durch gleiche Erfahrungen. Der persönliche Kontakt zu Jennifer Witte als Coach erfolge online.

Workshops vor Ort gibt es auch, Jennifer Witte plant sie derzeit in Berlin, Kirchdorf und Tel Aviv, ihrem derzeitigen Lebensmittelpunkt. Warum dort? „Tatsächlich, weil es mir in Deutschland zu kalt ist“, sagt Witte. Ob sie allerdings langfristig dort bleiben werde, wisse sie noch nicht. Neben Deutsch, Spanisch, Französisch und Englisch habe sie Hebräisch noch nicht als fünfte Sprache erlernt.

Kurssprache ist Deutsch: Im Dorfgemeinschaftshaus Kirchdorf findet am kommenden Freitag, 22. Februar, von 19 bis 21 Uhr ein Workshop „Nourish Mind & Body“ über Ernährung und Meditation statt.

Am kommenden Sonntag, 24. Februar, folgt ein Workshop (15 bis 18 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus) zum Thema „Tipps und Tricks Gesund durch den Tag“ Anmeldungen für die Veranstaltungen am 22. und 24. Februar in Kirchdorf werden unter coaching.jennifer.witte@gmail.com oder www.jennifer-witte.com entgegen genommen.