Keine Bühne für Mobbing

Varrel: Oberschüler im „Anti-Mobbing-Training“ mit Coach Carsten Stahl

+ Die Varreler Oberschüler, Lehrer und Carsten Stahl (knieend) nach Ende der Dreharbeiten.

Varrel – Fragen über Fragen standen am Anfang: Ist das was für uns? Wer ist Carsten Stahl überhaupt? Eine TV-Sendung in der Schule – geht das? Sonst ist der doch an Brennpunktschulen – was will der denn dann hier bei uns im beschaulichen Varrel? Das Kollegium der Oberschule Varrel diskutiert – und entscheidet sich dafür, die Anfrage der Produktionsfirma aus Berlin anzunehmen.