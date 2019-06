Keine Angst vor Diskussionen

Freistatt - Von Sylvia Wendt. Das wird kein leichter Abschied. Nach achtdreiviertel Jahren verlässt Luise Turowski die Geschäftsführung von Bethel im Norden. Man habe ihr eine neue Aufgabe angeboten – und sie habe zugesagt, erklärt die 63-Jährige. Die neue Aufgabe befasst sich mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement – ein Thema, dass Luise Turowski seit Jahren begleitet.

Die auf zwei Jahre angesetzte Aufgabe bis zur Rente klingt nach einem monothematischen Einsatz. Im Gegensatz zum breit aufgestellten Fächer an Bereichen zwischen Hannover, Bremen, Stade, Vechta, Standorten im Landkreis Diepholz, darunter, natürlich, in Freistatt, für die Luise Turowski als Geschäftsführerin bisher zuständig war.

Der Wechsel in der Geschäftsführung wird kurzfristig erfolgen, die Stelle ist bisher nur intern ausgeschrieben, auch extern will man werben. Luise Turowski habe die Entscheidung selbst noch nicht richtig realisiert, sagt sie. Andererseits sei sie sich bei der Anfrage sicher gewesen: „Das mache ich.“ Das Kapitänstrio Luise Turowski, Stefanie Schwinge-Fahlberg und Pastor Christian Sundermann hat die Aufgabenbereiche aufgeteilt. Das soll so bleiben. Nicht immer steuerte Bethel im Norden unter dem Trio durch ruhiges Wasser – doch grundsätzlich wurde Kurs gehalten: „Der Standort Freistatt steht außer Frage, wir haben jetzt eine wirtschaftliche gute Entwicklung.“ Nein, es werde weder in Freistatt noch in Bielefeld daran gedacht, Angebote am Standort zu schließen. Im Gegenteil: „Wir bauen immer weiter auf.“ Aktuell biete Bethel im Norden 900 Menschen einen Arbeitsplatz, in unterschiedlichen Zeitmodellen. Und gesucht werden weiterhin Fachkräfte.

Luise Turowski als Ansprechpartnerin für die fachlichen Fragen in den vier Bereichen Eingliederungshilfe, Wohnungslosenhilfe, Suchthilfe und die Förderschulen bedeutete ungezählte Anfragen. Am liebsten seien ihr die persönlichen Gespräche. „Vom Menschen ausgehend“ sei der Ansatz ihrer Arbeit und der von Bethel, erklärt Turowski.

In den zurückliegenden fast neun Jahren sei eine Menge bewegt worden, mit dem Ziel, den Standort Freistatt von Bethel im Norden samt seinen Dependancen in den umliegenden Kommunen zu öffnen, zu erreichen, dass die Menschen die Angebote akzeptieren. Das Taff in Sulingen ist ein offener Treffpunkt geworden, in Diepholz habe man die Wohnungslosenhilfe etabliert, der Neubau für integrierte Wohngruppen in Sulingen an der Südstraße schreite voran. Andere Projekte sind noch offen. Das sei nicht mangelnder Akzeptanz in der Bevölkerung geschuldet, sondern liege schlicht daran, dass es keine passenden Grundstücke für manche Projekte gebe.

Luise Turowski wechselte seinerzeit von der lauten Koddrigkeit der Ruhrpottler ins wortkarge, mitunter brüske Niedersachsen. Und sagt heute, nicht nur als Privatperson: „Das ist eine schöne Region hier.“ Bethel im Norden würde sich gerne im Umfeld rund um den Standort Freistatt weiterentwickeln. Wohlwissend, dass Angebote in Freistatt nicht für jedermann geeignet sind. Die fachliche Qualifikation der Mitarbeitenden in den unmittelbar nachfolgenden Ebenen der Geschäftsführung sei sehr hoch. Das Arbeiten im Team, im Miteinander, Ideen entwickeln, diese zu kommunizieren – Luise Turowski hat sich in den zurückliegenden neun Jahren nie einer Diskussion verweigert, egal, wie hitzig manche verlief – das habe sie nie gestört. Die Aufarbeitung der Fürsorgeeinrichtung etwa habe mit dem prämierten Film „Freistatt“ eine große Öffentlichkeit erlangt, noch heute werden Gruppen und Einzelpersonen durch das „Haus Moorhort“ geführt. Alles unter dem Stichwort „Transparenz“.

Der Wechsel ist in wenigen Monaten geplant – und Luise Turowski hat noch gar nichts auf Abschied gestellt. Auch nach dem Wechsel sei sie telefonisch zu erreichen, sollte es Fragen geben. Und ihr neues Projekt sei auch Thema in der Arbeit von Bethel im Norden, da werde es weiterhin Kontakte geben. Die Kunde, dass sie sich einem anderen Projekt widmen werde, zum Abschluss ihrer beruflichen Laufbahn, hat die Kollegen, denen die Nachricht bereits mitgeteilt wurde, jedoch kalt erwischt. Die herzliche Menschlichkeit, die die zierliche Geschäftsführerin immer ausstrahlte, wird ihr mit unverhohlener Empathie bereits bei jeder Begegnung zurückgegeben. Es wird kein leichter Abschied.