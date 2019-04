Lang ersehntes Regenrückhaltebecken in Scharringhausen wird gebaut

Scharringhausen - Von Sylvia Wendt. Ein Swimmingpool für Scharringhausens derzeit amtierende Schützenmajestät? Nein, natürlich nicht. Gegenüber der Häuserreihe, die parallel zur Varreler Straße steht, wird derzeit ein Regenrückhaltebecken ausgehoben.

Maschinist Werner Meyer hebt Schaufel um Schaufel Erde mit dem Bagger zur Seite. Etwa einen Meter tief soll das rund 42 Meter mal zwölf Meter messende Becken im Kirchdorfer Ortsteil Scharringhausen werden. Vor Ort sind auch Polier Ralf Köhler und Bauleiter Jörn Grewe, alle von der Sulinger Firma Witte, die in den kommenden sechs Wochen dafür sorgen wollen, dass beim nächsten Starkregen keiner der Anwohner nasse Füße fürchten muss.

Bauamtsleiter Olaf Heuermann winkt ab: „Es ist noch nie Wasser in ein Haus gelaufen.“ Doch die Probleme mit der Oberflächenentwässerung in diesem Bereich gebe es seit Langem. Das Gelände ist leicht abschüssig und die Häuserreihe unmittelbar an der Varreler Straße (die hier eine Linkskurve beschreibt) ist ein wenig tiefer gelegen. Das bedeutete, dass bei starkem Regen der Seitengraben neben der Dorfstraße die Wassermassen mitunter nicht fassen konnte, das Wasser schnurstracks die Anhöhe hinunterfloss – direkt auf die tiefer gelegenen Häuser zu. Nun soll es in das neue Regenrückhaltebecken fließen. Die Maßnahme sei wichtig, sagt Heuermann, denn die Anzahl der Starkregenereignisse nehme zu, bundesweit.

Der Seitengraben entlang der Dorfstraße werde jetzt auf einer Länge von etwa 130 Metern verrohrt. Stahlbetonrohre mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern sollen einen ungehinderten Abfluss des Wassers ermöglichen, direkt in das neue Regenwasserrückhaltebecken hinein. Zum – gedrosselten – Abfluss daraus werde eine Verbindung geschaffen (durch ein noch zu verlegendes Stahlbetonrohr) vom Becken zum Graben hin, der an der Kreisstraße / Varreler Straße verläuft.

Die Größe des Regenrückhaltebeckens werde berechnet nach den angeschlossenen Grundstücken und theoretisch angenommenen Regenereignissen, sagt Grewe. Normale Regengüsse seien kein Problem, jedoch der Starkregen.

Und ob das Becken in Scharringhausen ausreicht? Davon gehen die Fachleute aus, Heuermann und Grewe sind der Meinung, dass in Scharringhausen Verrohrung, Becken und Ableitung der Regenmassen auch bei hohen Mengen genügen – müssten sich aber im Ernstfall eines Besseren belehren lassen und die jetzt vorgenommenen Arbeiten mitunter modifizieren.

Die Dauer der Bauarbeiten betrage sechs Wochen, auch wegen der Feiertage, erklärt Grewe. Im Anschluss müsse der Bereich noch eingezäunt werden, etwaige Anpflanzungen hat Olaf Heuermann noch nicht eingerechnet. Bauarbeiten, Ingenieurshonorar und Kosten für den Zaunbau summieren sich auf 110.000 Euro.

Der Rat der Gemeinde Kirchdorf hatte zusätzlich zu den bereits eingeplanten 30.000 Euro mit Beschluss in der Sitzung am 28. Februar den Differenzbetrag von 80.000 Euro überplanmäßig bereitgestellt.

Sechs Wochen Bauzeit? Das wäre Ende Mai. Das Schmückkommando des Schützenvereins Scharringhausen trifft sich übrigens am Freitag, 24. Mai, um 13 Uhr zum „Bunt machen“, um 19 Uhr beginnt das Leberessen des Vereins (mit Anmeldung) und gefeiert wird am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Mai, die Schützen treten an beiden Tagen um 13 Uhr an. Beim Ausmarsch können die Schützen die Arbeiten genau in Augenschein nehmen...