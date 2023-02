Katharina Lischka bietet bald in Wehrbleck Turnen für die Jüngsten

Von: Sylvia Wendt

Ab durch den Parcours: Henry (rechts) ist als Erster durchgekrabbelt. © S. Wendt

Wehrbleck – Zweifach-Mami Katharina Lischka sucht nach dem Kinderturnangebot des SV „Falke“ Wehrbleck – und findet keines für die Altersklasse der Ein- bis Vierjährigen. Ihre Jungs Theo und Henry sind beide unternehmungslustige Jungsportler ohne Höhenangst – der ältere, Henry, erklimmt schon gerne die Sprossenwand in der Wehrblecker Turnhalle. Lischka fackelt nicht lange – und bietet ab dem 3. März kurzerhand selbst einen solchen Kursus an.

Nach Absprache mit den Verantwortlichen des SV „Falke“ Wehrbleck bekommt sie ab März für freitags, von 16 bis 17 Uhr, einen „Slot“ im Belegungsplan der Turnhalle in Wehrbleck. Die ist gerade frisch saniert (wir berichteten). Aber bietet sie auch genügend Sportmaterial, um mit den jüngsten Kids zu turnen? „Ja, klar“, sagt Lischka. Die Fitnesstrainerin mit B-Lizenz hat jahrelang bereits Kurse (für Erwachsene) gegeben und ist begeistert ob der Ausstattung: Ringe, Taue, Bänke – kleine Matten dürfte es noch mehr geben, die vorhandenen sind für eine kleine Krabbelstrecke bereits aufgebraucht.

Zwischen zwei Bänken hat Lischka buntes elastisches Seil gespannt, daran ebenso bunte Tücher geknotet. Zum Durchrobben super geeignet. Theo, knapp ein Jahr alt, würde gerne darüber krabbeln, aber diese etwas komplexere Koordination ist ihm noch ein Rätsel. Stattdessen ist „in den Seilen hängen“ für ihn durchaus eine Option, zumindest für ein paar Minuten.

Henry und Emma treffen beim Robben durch den Parcours aufeinander. Eine Begegnung, die Emma in Mamas Arme flüchten lässt – gut, dass sie in der Nähe ist. © Wendt, Sylvia

Katharina Lischka hat für den Fototermin noch die Mamis von Emma und Kiano gewinnen können. Die beiden Kids mussten nicht erst überzeugt werden, ob sie sich frei in der Turnhalle austoben wollen. Wollen sie.

Lischka möchte das Kinderturnen frei gestalten, soll heißen: Die Kinder bekommen ein altersgerechtes sportliches Angebot, das sie für sich erobern können. Die Eltern sind mit dabei, aber sie sollen die Kinder alleine erkunden lassen, Hilfestellungen dann geben, wenn sie gewünscht und notwendig sind. Keinesfalls sollen sie die Kinder abgeben und dann alleine lassen. „Sie sollen mit dabeibleiben, aber nicht hinterherlaufen“, erklärt Lischka. So bekommt Emma eine kleine Knuddeleinheit, als beim Durchrobben des Parcours plötzlich Henry vor ihr liegt und sie anlächelt. Huch. Aber Henry geht auch nicht weg. Emma sucht und findet ihre Mami und erklärt laut und einsilbig, dass diese Begegnung nicht nach ihrem Geschmack war. Henry macht sich nix draus, sein nächstes Ziel: Balancieren auf der Bank. Papa Jan ist auch da, mit dem lassen sich Purzelbäume schlagen, während Mama Katharina das Interview gibt. Für sie als Fitnessexpertin ist wichtig, dass „gerade die Kleinen erst mal ihren Körper spüren lernen – und das natürlich mit ganz viel Spiel und Spaß.“

In der Gemeinde Wehrbleck wohnen derzeit viele Mädchen und Jungen in der Altersklasse – es gab einen kleinen „Babyboom“. Lischka weiß um ähnliche Angebote bei den Sportvereinen drumherum, etwa in Lessen, Barenburg und Varrel. Aber vor Ort in Wehrbleck – das fehlte, und diese Lücke möchte sie jetzt füllen.

Katharina Lischka bittet um Anmeldungen unter Tel. 01 79 / 9 34 43 47 und beantwortet gerne auch Fragen der Eltern. Dürfen Geschwister mitkommen? „Ja sicher“, sagt Lischka, allerdings sollten die dann zur Altersgruppe passen.

Kiano versucht es selbst auf die Bank, Emma genießt die Hilfe von Mama und Katharina Lischka (rechts) hat ihre Jungs im Blick. © Wendt, Sylvia