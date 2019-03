Kap-Haltestelle in der Hohen Straße

Ortsdurchfahrt: Rat Varrel entscheidet sich gegen Busbucht – aus Platzgründen

+ Blick auf die Ortsmitte in Varrel. Archivfoto: sis

Varrel – Die letzten Feinplanungen in Bezug auf den Ausbau der Ortsdurchfahrt in Varrel finden derzeit statt– und der Rat der Gemeinde musste deshalb in seiner jüngsten Sitzung kurzfristig noch einen Tagesordnungspunkt aufnehmen: Die Umgestaltung der Haltestelle „Hohe Straße“. Eigentlich war hier eine Busbucht geplant. Doch das sei problematisch, heißt es – es fehlt an Baugrund in dem Bereich.