Landrat und Samtgemeindebürgermeister sprechen über Breitband, Klinik und mehr

Barenburg - Von Sylvia Wendt. Ihre alltägliche Arbeit wird selten sichtbar, dennoch ist sie im Leben der Bürger ständig präsent. Wer da gesucht wird? Die Person an der Spitze einer Verwaltung. Im Falle der Samtgemeinde Kirchdorf ist dies Heinrich Kammacher. Für den Landkreis Diepholz ist es Cord Bockhop. Beide kandidieren erneut für das Amt des Verwaltungschefs. Beide stellten sich am Dienstagabend den Fragen der Bürger, auf Einladung des SPD-Ortsverbandes der Samtgemeinde Kirchdorf.

Kammacher und Bockhop zeigten sich als Kenner der Region und der Verwaltungsabläufe. Das bedeutet auch, dass sie hitzigen Einwänden stoisch begegnen mit dem Hinweis auf einzuhaltende Vorschriften und Gesetze.

Beispiel Breitbandausbau: Kammacher und Bockhop versichern, dass letztlich jedes Haus angeschlossen werden solle. Aber manche seien eben (noch) zu weit entfernt von aller Technik. Bockhop erklärt, dass die Anschlussquote mit den dafür vorsehenen 200 Millionen Euro in den kommenden zwei Jahren so hoch wie möglich ausfallen solle. Wenn dann das Netz aufgebaut sei, werde man sich umgehend mit den schwierigeren Fällen befassen. Nicht umgekehrt.

Beispiel Wolf: Angesichts der ländlichen Struktur des Südkreises liegt den hiesigen Landwirten das Thema am Herzen. Bockhop und Kammacher verwiesen auf die Rechtslage. Und danach ist, einfach ausgedrückt, der Wolf geschützt, kann nicht einfach gejagt werden.

Beispiel medizinische Versorgung: Die vor Ort ist eigentlich Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung im Hinblick auf niedergelassene Ärzte. Allerdings: „Wenn ein Arzt Interesse zeigt, wendet er sich an den Bürgermeister der Kommune. Und wie der sich um den Arzt kümmert, entscheidet, ob die Landarztpraxis neu besetzt wird – oder nicht“, sagt Bockhop. „Und dann muss der Bürger den Arzt auch noch annehmen“, ergänzt Kammacher.

Für beide Kandidaten sei wichtig, im Landkreis Platz zu bieten: Für jene, die hier leben möchten. Für jene, die hier arbeiten möchten. Für jene, die Arbeitsplätze schaffen möchten. Und obendrein die Vorgaben zu erfüllen hinsichtlich Natur- und Landschaftsschutz. Dass da Interessen kollidieren, ist klar. Da ist beider diplomatisches Geschick erforderlich.

Das zeigen Bockhop und Kammacher, als es um das Thema Klinik geht. Erinnert werden beide Kandidaten an die Schließung der geburtshilflichen Abteilung in Sulingen, an die unterschiedlichen Standortdiskussionen. Bockhop erinnert an die wechselnden Finanziers der Kliniken, die derzeit durch den Landkreis getragen werden. Der aktuellen Situation bescheinigt Bockhop eine fragile Stabilität: Niemand wolle das Thema anpacken, wenn es sich vermeiden ließe.

Doch die Gremiem schauen genau hin, sagt Bockhop: Im Hinblick auf ärztliche Versorgung und die Gewinnung neuer Mitarbeiter werde deutlich, dass moderne Arbeitsabläufe mitunter nicht auf alte Klinikbauten übertragbar seien. Bockhop betont wiederholt: Derzeit seien keine Änderungen geplant, die Mitarbeiter an den drei Standorten verdienten Stabilität hinsichtlich der Arbeitsplatzgarantie. Aus den Stipendien des Landkreises seien die ersten zwei Ärzte mit ihrem Studium fertig und im Landkreis tätig.

Bockhop und Kammacher warben für ein faires Miteinander: Für Bockhop geht es um ein solches in Bezug auf die Mitgliedsgemeinden im Landkreis. „Wir wissen einen guten Partner an unserer Seite“, lobte Kammacher die Zusammenarbeit. Bockhop betonte die kommunale Selbstverwaltung, in der nicht der Landkreis in die Kommunen bestimme, sondern sie für sich selbst bestimme, wie sich organisiere. Cord Bockhop mahnte, dass es nicht mehr nur gelte, die Bürger an die Wahlurne zu lotsen, sondern auch über Kandidaten zu informieren. Heinrich Kammacher bewirbt sich um eine dritte Amtszeit, „weil noch ein langer Weg vor den Akteuren liegt, um den Bereich zu entwickeln: Wir haben Chancen.“