Kammacher kandidiert erneut

Kirchdorf - Von Sylvia Wendt. Die Entscheidung steht: Heinrich Kammacher möchte im kommenden Jahr erneut für das Amt des Samtgemeindebürgermeisters der Samtgemeinde Kirchdorf kandidieren. Es wäre seine dritte Amtszeit.

Der Barenburger zählt einige Themen auf, die noch auf seiner Agenda stünden, und fasst sie alle zusammen in der persönlichen Motivation, die ihn zu diesem Schritt bewogen hat: „Die Chancen, die wir jetzt haben, die Samtgemeinde und den Mitgliedsgemeinden weiter zu entwickeln, müssen genutzt werden. In den vergangenen Jahren wurden die Rahmenbedingungen dafür geschaffen.“

Rahmenbedingungen schaffen die Förderkulissen, in denen sich etliche der Mitgliedsgemeinden befinden. Ob Dorferneuerung oder Flurbereinigung: Die Zuschüsse, die abgerufen werden können, können die Mitgliedsgemeinden gegenfinanzieren, da der Schuldenstand innerhalb der Samtgemeinde kontinuierlich ab- und Rücklagen aufgebaut wurden. Besonders Dank der disziplinierten Haushaltsführung der Gemeinderäte, lobt Kammacher. Im Umgang aller Beteiligten miteinander – Bürger, Wirtschaft, Räte, Fraktionen und Verwaltung – habe sich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickelt.

Für Heinrich Kammacher ist der Einsatz für die Heimat wichtig: „Dieser Raum, diese Region liegt mir am Herzen.“ Als Gemeinschaftsaufgabe hätten Politik und Verwaltung den Begriff der „familienfreundlichen Samtgemeinde“ über die Jahre mit Leben gefüllt: Ob Kinderbetreuung oder Schulen, Angebote für Senioren oder Unterstützung der Jugendarbeit – immer wieder seien Entscheidungen zugunsten der Lebensqualität im ländlichen Raum gefallen. In der Übernahme der Kindergartenzuständigkeit von den Mitgliedsgemeinden habe etwa der Elternbeitrag niedrig gehalten werden können. Dass örtliche Firmen und Unternehmen ihren Standort in der Samtgemeinde gehalten hätten und damit weiterhin Ausbildungs- und Arbeitsplätze in der Region böten, nennt Kammacher als weiteren Pluspunkt. Investitionen in die Infrastruktur, etwa der Sanierung, An- oder Umbau der Feuerwehrhäuser, in Gemeindeverbindungsstraßen, Schulen, Kindergärten und Horte – alles habe man ohne die Aufnahme von Krediten finanzieren können, ist Kammacher stolz. Grundsätzlich sei aber auch das ehrenamtliche Engagement der Bürger wichtig: „Das hilft uns, Mittel einzusparen, die wiederum in die Infrastruktur investiert werden könne.“

Auf der Agenda stehen noch Aufgaben, die würde der 64-Jährige gerne weiterentwickeln. Etwa anstehende Entscheidungen bezüglich des Einzelhandels. Die Versorgung im Grundbereich bleibe ein Dauerthema. Doch bei allem ist auch der Bürger gefragt, er müsse die Angebote vor Ort nützen, wenn sie bleiben sollen.

Entscheidungen zu treffen, die darin resultieren, für die Bürger ein lebenswertes Umfeld zu schaffen – das sei der Ansporn bei allen Verhandlungen. Die führt Kammacher gerne als persönliches Gespräch. Durchaus per Telefon, am liebsten jedoch von Angesicht zu Angesicht. Im Gespräch mit Menschen vor Ort ist Kammacher nicht nur beruflich anzutreffen, hier erhält er Kommentare zu Aktionen umgehend – und findet das klasse. Das direkte Feedback ist mitunter hart, aber ehrlich. Als Chef der Verwaltung weiß Heinrich Kammacher ein kleines, aber sehr gut aufgestelltes Team in der Verwaltung hinter sich, sagt er.

Die Wahl würde zusammen mit der Europawahl im Frühjahr 2019 durchgeführt.