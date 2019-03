Kameraden leisten 16 Löscheinsätze

Freistatt – 27 Mal wurden die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Freistatt in den zurückliegenden zwölf Monaten alarmiert, wobei es in 16 Fällen Brände zu löschen galt, bilanzierte Ortsbrandmeister Gero Enders im Rahmen der Jahreshauptversammlung. Hinzu kamen technische Hilfeleistungen, fehlerhaft auslösende Brandmeldeanlagen beziehungsweise böswillig gegebene Alarme.

23 Übungsdienste absolvierten die Feuerwehrleute, derzeit gehören 25 aktive Mitglieder der Ortsfeuerwehr an, von denen 13 als Atemschutzgeräteträger eingesetzt werden können. Lehrgänge absolvierten Mario Enders (Wechselladerfahrzeug), Leon Czarski und Kai Böckmann (Truppmann I) sowie Nils Enders (Vollzugsbeamter).

Die Ortsfeuerwehr unterstützte beim Jahresfest in Freistatt, richtete die Feuerwehrwettbewerbe auf Samtgemeindeebene aus und nahm an den Kreiswettbewerben teil. Für das Wettkampfteam „wäre ein besseres Abschneiden möglich gewesen“, berichtete Lars Czarski, allerdings habe die Gruppe dennoch Spaß gehabt.

Mario Enders verlas den Kassenbericht. Die Kasse wurde von Thomas Tuche und Kevin Pfitzenreiter geprüft, die fehlerlose Buchführung feststellten, woraufhin die Versammlung das Kommando entlastete. Leon Czarski löst Thomas Tuche als Kassenprüfer ab.

Die Ortsfeuerwehr bekommt Verstärkung, als neue Mitglieder wurden Cara Enders und Marc Böckmann willkommen geheißen.

Zum Feuerwehrmann befördert wurden Leon Czarski, Kevin Pfitzenreiter und Kai Böckmann, Lars Czarski bekam den Dienstgrad Hauptfeuerwehrmann und zum Oberlöschmeister wurde Nils Enders befördert.

Stellvertretender Bürgermeister Frank Kruse bedankte sich für die stetige Einsatzbereitschaft, auch als Bereichsleiter der Wohnungslosenhilfe in Freistatt könne er gut Schlafen, „weil ich weiß, dass ihr, die Feuerwehr, da seid.“ Gemeindebrandmeister Gerd Kemmann ging auf die Digitale Alarmierung ein, sie solle im Juni in den Probebetrieb gehen. Auch ein neues Programm zur Verwaltung werde bald vorgestellt. Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher bedankte sich namens Rat und Verwaltung bei allen Kameraden für ihr Engagement. Die Freiwillige Feuerwehr habe in der Samtgemeinde Kirchdorf einen hohen Stellenwert, den Stand von Ausrüstung und Ausbildung bezeichnete Kammacher als klasse.