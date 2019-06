Jux-Turnier: „Einhornpower“ verteidigt den Kindertitel

Im Elfmeterschießen gingen 14 Mannschaften an den Start. Es gewann das Team „Sielings Eulen 2“ vor „Sielings Eulen 3“ und „Gegen uns hätten wir auch gewonnen“ (Foto links). Im Juxturnier mussten auch neue Spiele gemeistert werden: Etwa Klorollen mit großen Mikadostäben auf Würfelaugen legen (Foto rechts) und in der „Welle“ wurde ein Medizinball wellenförmig über Köpfe und durch Beine von Spieler zu Spieler weitergereicht – wer schafft die meisten Wellen? In der Pause gab es ein Kuchenbuffet und für die Kinder Waffeln und Eis. An den Start gingen neun Damen-, zwölf Herren- und fünf Kinderteams. Bei den Damen verteidigte „Fit & Fetzig“ den Titel, gefolgt vom Team „Schützenverein“ und „Vier Engel für Kuddel“. Bei den Herren siegten die „Kleinheislers“ vor „Five Pack“ und „Die Mannschaft“. Auch bei den Kindern wurde der Pokal verteidigt – Den Sieg heimste „Einhornpower“ ein, Platz zwei erreichten „Die flotten Hühner“ und Platz drei geht an „Die Fußballfreunde“. Fotos: TuS Barenburg