Junge Schauspieltalente

Bahrenborstel - Nach zweieinhalb Monaten Vorbereitung präsentierten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Bahrenborstel-Holzhausen am Sonntag im Gasthaus Hespenheide ihr Winterprogramm.

Nicht nur die 130 Gäste, sondern auch Jugendwart Alexander Stumpe und das elfköpfige Betreuerteam zeigten sich rundum zufrieden mit dem Ergebnis. Stumpe: „Wir können stolz sein.“ Fast alle der 52 Jugendlichen standen im Laufe des Nachmittags auf der Bühne. Großartige Leistungen zeigten beispielsweise die Theaterspieler, unter denen auch die Mitglieder der Plattdeutschen Bühne „Lustige Lippe“ etliche Talente ausmachten.

Die Schauspieler agierten souverän, waren bestens vorbereitet und auch ohne technische Verstärkung gut zu verstehen. Einen Extra-Applaus verdienten sich Malin Albers und Tabea Hespenheide: Die 13-Jährigen hatten erstmals Rollen in einem „großen Theaterstück“ übernommen.

Der Dreiakter „Waidmannsheil, Hubertus“, eine Komödie von Peter Schwarz, bot Lachmuskeltraining und kurzweilige Unterhaltung in einem: Hubertus Hammer (Noah Stumpe) und Friedolin Mausloch (Fabian Niemeyer) pauken für die Jägerprüfung, um ihre Streifzüge durch Feld und Wald zu legitimieren.

+ Die jungen Akteure überzeugten auf der Bühne. © Martina Kurth-Schumacher Ihre Ehefrauen Maria Mausloch (Malin Albers) und Roswitha Hammer (Tabea Hespenheide) versuchen mit allen Mitteln, ihnen die „Jägerspielerei“ auszutreiben.

Eine Freundin der Ehefrauen mimt für sie die Präsidentin des Kreisjagdverbands und Vorsitzende der Jagdprüfungskommission. Alberta von Strassdorf-Ährenweg (Hannah Freyer) lässt sich weder durch den Brunftschrei eines Hirschs noch den Todesschrei eines weiblichen Blässhuhns – Friedolins „Spezialdisziplin“ – beeindrucken. Die Kandidaten fallen mit Pauken und Trompeten durch die Prüfung, ihr Traum vom Wald als „letzter Bastion der Männer“ platzt. Schließlich ruft eine nächtliche wilde Pirsch der Möchtegern-Jäger Nachbarin Geraldine Bohnenkraut (Pia Gellrich) und den Polizisten Adler (Justin Wege) auf den Plan...

Das Bühnenbild gestalteten die Jugendlichen und ihre Betreuer selbst, in der Maske wurden sie am Sonntag von Carmen Pohl und Carolin Koch unterstützt. Diese vertraten Günter und Gisela Hespenheide (Salon Hespenheide), die zeitgleich für die Kirchdorfer Theaterspieler im Einsatz waren.

Im Anschluss an das Theaterstück und drei Sketsche luden die Jugendlichen die Gäste zur musikalischen Zeitreise ein. In einer Playback-Show zeigten sie elf Beiträge unter dem Motto „Best of 20 Jahre Jugendfeuerwehr“. Sie gaben unter anderem den Village People (YMCA), Whoopi Goldberg (Sister Act) und Jürgen Drews („Ein Bett im Kornfeld“) Gestalt und Stimme.

Die Jugendfeuerwehr Bahrenborstel bringt ihr Winterprogramm am kommenden Samstag, 25. Februar, erneut auf die Bühne. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr (Reservierungen: Gasthaus Hespenheide, Tel. 0 42 73 / 3 28).

mks