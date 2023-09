Jugendliche Straftäter ‒ Wenn Neugier fatale Folgen hat

Von: Anke Seidel

Teilen

Frank Bavendiek (60) ist Präventionsbeauftragter der Polizeiinspektion Diepholz. Sein Aufgabengebiet reicht von Vorträgen in Schulen bis zur Aufklärung von Senioren. © Anke Seidel

Die Polizei registriert einen Anstieg der Jugendkriminalität. Häufige Taten sind Ladendiebstahl und Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung.

Landkreis Diepholz – Noch nicht einmal 14 Jahre alt und schon straffällig: Viel zu oft sitzen Kinder vor Viktoria Pauls, der Leiterin des Fachkommissariats Jugendkriminalität bei der Polizeiinspektion (PI) Diepholz. Ladendiebstähle haben sie begangen – oder durch Weiterleiten eines kompromittierenden Fotos eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Auch Rohheitsdelikte gehören zu den Taten. Jugendliche bis 16 Jahren oder Heranwachsende bis 20 Jahren sind ebenfalls oft Täter.

Bei jungen Tätern arbeitet die Polizei mit Jugendamt, Jugendgerichtshilfe oder Schulen zusammen

„Wir laden die jungen Menschen über ihre Sorgeberechtigten vor“, berichtet Viktoria Pauls – und erläutert, was in diesen Fällen grundsätzlich anders ist als bei erwachsenen Beschuldigten: „Wir führen ein erzieherisches Gespräch mit den jungen Menschen und zeigen ihnen die Konsequenzen ihrer Tat auf.“ Für den Umgang mit solchen Jugendsachen gibt es einheitliche Leitlinien für die Polizei in Niedersachsen. Viktoria Pauls: „80 Prozent der Betroffenen werden nicht erneut straffällig.“

Zahlen und Fakten Eine Steigerung der Straftaten um 9,8% hat die Polizeiinspektion Diepholz im vergangenen Jahr registriert. Gleichzeitig sei aber auch die Aufklärungsquote auf 68% gestiegen und damit auch die Zahl der Tatverdächtigen, betont Thorsten Strier als Leiter des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD). 22,4% der Straftaten sind demnach von Kindern bis 14 Jahren sowie Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 20 Jahren begangen worden. Im Corona-Jahr 2021 waren es 19 Prozent. Aber offensichtlich werden die Tatverdächtigen immer jünger. Denn im vergangenen Jahr waren 257 Kinder betroffen, während es im Vorjahr nur 152 gewesen waren. Außerdem ermittelte die Polizei 544 Jugendliche und 449 Heranwachsende (18 bis 20 Jahre) als Täter. Kinder begingen demnach vor allem Ladendiebstähle, die Zahl der Fälle war von 80 auf 112 gestiegen. Außerdem registrierte die Polizei in der Altersgruppe bis 14 Jahren 54 Rohheitsdelikte und 53 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. 46% aller Straftaten von Kindern wurden demnach in einer Gruppe begangen.

Denn die Polizei arbeitet ebenso mit dem Jugendamt, der Jugendgerichtshilfe oder Schulen zusammen. Hat sich die Straftat direkt vor, während oder nach der Schulzeit ereignet, nehmen die Polizeibeamten Kontakt zu den Schulsozialarbeitern auf. Denn die persönlichen Verhältnisse der jungen Straffälligen, die wirtschaftlichen oder familiären Umstände, haben Gewicht. Eines aber ist exakt so wie bei erwachsenen mutmaßlichen Tätern: Jeder Fall landet bei der Staatsanwaltschaft.

Nicht immer ist kriminelle Energie der Auslöser für eine Straftat von Kindern oder Jugendlichen, denn nur 20 Prozent von ihnen werden rückfällig. Beim Ladendiebstahl zum Beispiel kann es sich durchaus um eine Mutprobe handeln, wenn sich Kinder vor Schulkameraden oder Freunden „beweisen“ müssen. Dafür spricht, dass sich 46 Prozent der Kinder-Straftaten in einer Gruppe ereignen.

Neugier kann mit einem Klick zur Straftat werden

Geht es allerdings um das Weiterleiten verfänglicher oder gar von Nackt-Fotos – also um Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung – ist das anders: „Da spielt ganz viel Sorglosigkeit eine Rolle“, betont Thorsten Strier als Leiter des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD). Frank Bavendiek weiß aus seiner Arbeit als Präventionsbeauftragter der PI Diepholz: „Viele wissen gar nicht, dass das Weiterleiten eine Straftat ist.“

Bei seinen Aufklärungsbesuchen in den Schulen geht er der Frage nach: „Woher haben die Schüler solche Fotos und warum schicken sie sie weiter?“ Die Erfahrung zeige, dass Neugier eine große Rolle spiele. Sie kann mit einem Klick zur Straftat werden. Deshalb klärt Frank Bavendiek die Jungen und Mädchen unmissverständlich auf: „Mit dem Wegschicken alleine hast du schon eine Straftat begangen!“

Vor Augen führt der Präventionsbeamte, der im Team mit Kontaktbeamten und anderen Fachkräften arbeitet, den Kindern und Jugendlichen auch die oft fatalen Folgen einer solchen Weiterleitung. „Der eine Schüler oder die andere Schülerin fängt dann an zu schlucken...“, hat Frank Bavendiek festgestellt. Gemeinsam mit Viktoria Pauls und Thorsten Strier ist er sich einig: Vieles zum richtigen Umgang mit dem Handy und dem Internet müsse in der Familie vermittelt werden. Natürlich hätten Eltern das Recht, so betont Viktoria Pauls, zuhause auf das Handy ihrer Kinder zu schauen. Ihren Umgang damit nicht zu kontrollieren oder zu kennen, komme – bildlich gesprochen – einer Einladung von Internet-Gestalten wie Robotern, Monstern und vielen anderen nach Hause gleich.