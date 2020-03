Jugendliche meistern anspruchsvolles Stück

In eine Nervenklink verwandelt sich in „Einer spinnt immer“ eine Pension. Foto: Kurth-Schumacher

Bahrenborstel – „Der Bunte Nachmittag war noch nie so früh im Vorfeld ausverkauft“, stellte Jugendfeuerwehrwart Alexander Stumpe am Sonntag fest. Der Saal des Gasthauses Hespenheide-Wiegmann war bis auf den letzten Platz besetzt. „Einerseits spielen sehr viele Kinder mit, zum anderen haben wir in den letzten Jahren beim Kreiszeltlager im Ranking der Winterarbeit immer vordere Plätze belegt“, begründete Stumpe die große Nachfrage.

46 Kinder und Jugendliche gehören der Jugendfeuerwehr Holzhausen-Bahrenborstel an, die meisten von ihnen waren in das Programm eingebunden. Seit November hatten sie sich unter der Regie ihrer zwölf Betreuer in ungezählten Stunden vorbereitet. Lena Tönjes und Jan Plenge begleiteten federführend die Proben der Komödie „Einer spinnt immer“ von Wilfried Reinehr – ein anspruchsvolles Stück, das den Akteuren in puncto Sprech- und Schauspielkunst einiges abverlangte.

Malin Albers, Hanna Freyer, Svea Nietfeld, Julian Ihlo, Tjorben Gärtner, Pia Gellrich, Morris Stöver, Felix Lohmeier, Milo Pätzold, Thabea Hespenheide, Darina Franke und Sophia Schmittke meisterten die Herausforderung mit Bravour. Schauplatz war die Pension von Lieselotte Ballermann, die aus der Not heraus zur „Privatklinik für Irrsinns- und Wahnsinnskranke“ umdeklariert wird, da Otto Ofenloch, ein reicher Privatier und potenzieller Geldgeber, unbedingt einmal ein „Irrenhaus“ von innen kennenlernen will. Die exzentrischen Gäste machen dem Nervensanatorium alle Ehre: ein Weltreisender lädt Ofenloch zur Löwenjagd ein, ein Major fordert ihn zum Duell auf und eine Schauspielerin mit fatalem Sprachfehler hofft auf seine Fürsprache. Darüber hinaus plant eine Schriftstellerin, seine Lebensgeschichte in einem Roman zu verwenden, und zwei Frauen möchten ihn in den Hafen der Ehe bugsieren...

Der Showteil stand im Zeichen der Hansestadt Hamburg. Miriam Fiedler alias Ina Müller („Inas Nacht“) führte durchs Programm mit Melodien von der Waterkant und Liedern von Hamburger Stars wie Heidi Kabel oder Modern Talking. Eingebettet in die Musikbeiträge war der Sketsch „Der Erlentrillich“ („Neues aus Büttenwarder“).

Die Zuschauer belohnten die Akteure mit donnerndem Applaus. Besonders aufmerksam haben die Mitglieder der Bahrenborsteler Theatergruppe „Lustige Lippe“ das vierstündige Programm verfolgt – nicht nur, weil sie das Theaterstück vor 15 Jahren selbst auf die Bühne gebracht haben. Die Jugendfeuerwehr gilt als „Jugendabteilung“ der Theatergruppe, aus der die Laienspieler regelmäßig „Nachwuchs“ akquirieren.

Alexander Stumpe bedankte sich für die gute Zusammenarbeit, insbesondere bei den Maskenbildnern Gisela und Günther Hespenheide sowie bei Rainer Wiegmann, Detlef Sandmann und Heinrich Buschhorn für die Unterstützung beim Bühnenbau.

Für kommenden Samstag ist der „Bunte Abend“ geplant – alle Karten sind laut Mitteilung der Jugendfeuerwehr bereits vergeben.