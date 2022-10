Jugendfeuerwehr Kirchdorf packt Weihnachtsfreude ein

Schenken macht Freude: Tyler Reinkober, Betreuer Magnus Meyer und Armin Thelker. © Julian Plenge

Kirchdorfer hoffen auf Unterstützer

Kirchdorf – Die Jugendfeuerwehr Kirchdorf beteiligt sich erneut an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ der Hilfsorganisation „Samaritan’s Purse“: „Wir packen mit unseren Jugendlichen Schuhkartons für den guten Zweck. Sie gehen an Kinder, für die ein Weihnachtsgeschenk nichts Selbstverständliches ist“, weiß Jugendwart Julian Plenge, „vorwiegend in Osteuropa.“ Jetzt gab es einen ersten „Packtermin“, ein weiterer wird laut Plenge am Freitag, 11. November, folgen. „Am meisten freuen wir uns über Kartons von Freunden der Jugendfeuerwehr, die hier gerne mitmachen möchten.“ Gepackte und verpackte Kartons können an den Freitagen 4. und 11. November, jeweils zwischen 17 und 18.30 Uhr, zum Jugendfeuerwehrdienst gebracht werden. Alternativ können Interessierte auch gerne Kontakt zum Betreuerteam der Jugendfeuerwehr aufnehmen, bietet Julian Plenge an (E-Mail: jugendwart@jf-kirchdorf.de), das auch bei Fragen zum geeigneten Inhalt helfe. Infos dazu sind ebenfalls auf der Website der Hilfsorganisation zu finden (www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/). Julian Plenge: „Auch Spenden werden gerne entgegengenommen, um die Inhalte der Kartons zu besorgen. Hier haben uns bisher die Firma Lloyd Shoes mit Kartons, die Firma ,Westwind‘ und der DRK-Ortsverein Scharringhausen mit Geldspenden unterstützt.“