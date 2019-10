Jugendfeuerwehr hat neues Lager

Kirchdorf: 40 000 Euro und 300 ehrenamtliche Stunden fließen in Projekt

+ Die gesamte Ausrüstung der Jugendfeuerwehr Kirchdorf ist jetzt an einem Ort zentral untergebracht. Foto: Behling

Kirchdorf – „Der Begriff ,Scheune‘ hat sich gehalten. Das wird bei uns im Sprachgebrauch wohl auch so bleiben“, lacht stellvertretender Jugendfeuerwehrwart Nico Harzmeier. Auch wenn die nagelneue Halle neben dem Kirchdorfer Feuerwehrhaus, in der die Mitglieder der Jugendfeuerwehr jetzt ihre Ausrüstung lagern, so gar nicht nach Bauernhof aussieht.