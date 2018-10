Jugend gestaltet Umzugswagen

Bahrenborstel - Eine Gemeinde, die die Jugend „im Boot“ hat, kann sich glücklich schätzen. In Bahrenborstel sind Dorffeste in diesem Sinne ein generationsübergreifendes Gemeinschaftswerk. Am Samstagnachmittag tourten drei Erntewagen durch den Ort – gefolgt von „Fußvolk“ aus den Reihen der Feuerwehr, der Jugendfeuerwehr, des DRK, des Sportvereins, des Schützenvereins, des Heimatvereins und der Theatergruppe. Die Kirchdorfer Spielleute führten den stattlichen Zug an.

Die rund 30 Mitglieder zählende Dorfjugend hatte sich auf zwei Wagen häuslich eingerichtet, die Fußballerinnen des TSV nahmen mit einem eigenen Gespann teil. „Sie haben in diesem Jahr einige unserer Mitfahrerinnen abgezogen, aber wir sind immer noch so viele, dass wir nicht alle auf einen Anhänger passen“, erklärte Sandro Frede. Ganzer Stolz der 22- bis 26-Jährigen ist ein eigener Wagen. „Wir haben den Unterbau geschenkt bekommen und ihn selbst fertig gemacht“, sagte Frede mit Blick auf das Schmuckstück mit Weißwandreifen, Balkonkästen und dem unverzichtbaren Sichtschutz.

Auf dem Dach prangte ein großformatiges Gemälde: „Hopfen und Malz – ab in den Hals“, eine von den „Mädels“ gestaltete Botschaft (Frede: „Sie sind kreativer als wir“) an den Erntekönig, der traditionell in dieser Weise beschenkt wird. In diesem Jahr hatte René Buschhorn dieses Amt inne. Begleitet wurde er von Christin Harbarth und den Ehrendamen Lena Demberger und Silke Niehaus. Die Majestäten und ihr Gefolge empfingen die große Gesellschaft in der festlich geschmückten Residenz an der Alten Dorfstraße und schlossen sich dem zweiten Teil des Umzugs an.

Ortsbrandmeister Tobias Pohl begrüßte die Gäste im Anschluss an den Umzug im Namen der ausrichtenden Feuerwehr auf dem Saal im Gasthaus Wiegmann-Hespenheide. „Es ist mindestens so warm wie beim Schützenfest. Ob das gut und normal ist? Der Klimawandel lässt wohl grüßen“, stellte er in seiner Rede fest. Sein besonderer Dank galt dem Erntekönigspaar und den Nachbarn für die Bewirtung und das Schmücken der Ehrenpforte. Auch die Dorfjugend fuhr ein Lob ein: „Euer Umzug war ein toller Vorbote. Ich bin sicher, dass uns diese Tradition noch lange erhalten bleibt.“

„Für mich ist das Amt eine große Ehre“, betonte René Buschhorn, auf den in diesem Jahr das Los gefallen war. Im Wechsel mit seiner Königin Christin Harbarth verlas er das Erntegedicht – einen Dank für Gottes Gaben und Gottes Segen.

Marian Wesemann und Daniel Lindenberg hatten Musik für eine lange Nacht dabei. Die erste Amtshandlung der beiden DJs war das Einspielen des Liedes „Nun danket alle Gott“ zum Aufhängen der Erntekrone. Die Feuerwehrfrauen hatten das Schmuckstück am Vortag aus Ähren gebundenen und mit Äpfeln, Efeu und Ketten aus Kastanien, Eicheln und Perlen geschmückt. - mks