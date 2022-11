Jens-Hermann Kleine ‒ ein Entscheider, der Kompromisse sucht

Von: Anke Seidel

Teilen

Jens-Hermann Kleine vor einem aufschlussreichen Bild in seinem Büro. Es lässt keinen Zweifel daran, dass der neue Erste Kreisrat Golf-Fan ist. © Anke Seidel

Der neue Erste Kreisrat Jens-Hermann Kleine schätzt konsensuale Lösungen. Als Chef möchte er offen und ehrlich kommunizieren.

Landkreis Diepholz – Die Weihnachtszeit scheint für Jens-Hermann Kleine etwas Schicksalhaftes zu bergen – nicht unbedingt, weil er einst über ein Theologie-Studium nachgedacht hatte. Sondern vielmehr, weil in diese Zeit gleich drei wichtige Fakten in seiner Verwaltungskarriere fallen.

In der Kreistags-Weihnachtssitzung vor fünf Jahren war der damals 45-Jährige in Barnstorf zum Kreisrat gewählt worden – und in der Weihnachtssitzung 2021 in der Mensa des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen zum Ersten Kreisrat und Nachfolger von Wolfram van Lessen. In der diesjährigen Weihnachtssitzung am 5. Dezember im Neubruchhauser Gasthaus „Zur Post“ ist er zum ersten Mal als amtierender Erster Kreisrat dabei.

Freundlich, verbindlich, offen für sein Gegenüber – und handlungsbereit: „Ich bin auf jeden Fall jemand, der gerne etwas gestaltet“, verrät der Erste Kreisrat über sich, „und sicherlich kein Mensch, der Dinge gern laufen lässt. Das bin ich nicht.“ Nein, er habe seine Vorstellungen. Dann lächelt er: „Und das Schöne ist: In meinem Rahmen darf ich das auch leben. Das gibt mir viel innere Zufriedenheit!“

Ringen um die Sache, nicht um das Prinzip ‒ das fordert Jens-Hermann Kleine im Miteinander von Politik und Verwaltung

Es scheint, als habe er seinen Traumjob gefunden. Viel trägt dazu offensichtlich das Miteinander zwischen Politik und Kreisverwaltung bei, das schon sein Vorgänger Wolfram van Lessen sehr geschätzt hatte. „Ich fühle mich hier wohl. Ich mache meine Arbeit gerne“, sagt der 50-Jährige. Denn die Zusammenarbeit zwischen Kreisverwaltung und Politik sei „mehr von einem Miteinander als von einem Gegeneinander geprägt. Das liegt mir mehr!“ Im Landkreis Diepholz ringe man um die Sache – und nicht so sehr um die politische Position: „Es gilt, für Sachfragen gute Lösungen zu finden. Das ist kommunales Handeln! Und ich glaube schon, dass es im Landkreis Diepholz sehr gut gelingt!“

Sein größtes Glück sei, dass es für ihn im Großen und Ganzen seit 2005 so gewesen sei: „Im Spreewald war es genauso wie hier – sehr vertrauensvoll in der Zusammenarbeit“, blickt er auf seine Zeit als Amtsdirektor im Amt Unterspreewald im Landkreis Dahme-Spreewald (Brandenburg) zurück. Damals war Jens-Hermann Kleine zum Verwaltungschef dieses Amtes gewählt und acht Jahre später darin bestätigt worden.

Zuständigkeit Der Erste Kreisrat Jens-Hermann Kleine leitet den Fachbereich 1 (Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung) mit den Fachdiensten: . FD 31 – Bürgerservice und Straßenverkehr

. FD 32 – Sicherheit und Ordnung

. FD 38 – Bevölkerungsschutz

. FD 39 – Veterinärwesen und Verbraucherschutz

sowie Fachbereich 4 (Kreisentwicklung und Umwelt) mit den Fachdiensten: . FD 15 – Wirtschaftsförderung

. FD 63 – Bauordnung und Städtebau

. FD 66 – Umwelt und Straße

. FD 67 – Kreisentwicklung

. FD 68 – Umweltkonzepte



Konstruktive Lösungen für Herausforderungen zu finden, ist Jens-Hermann Kleine absolut wichtig: „Politische Diskussionen muss es auch geben“, ist er fest überzeugt – aber im Kommunalen möglichst nur unter einer Prämisse: „Man ringt um die Sache – und nicht um das Prinzip.“

Der Arbeitsalltag in Brandenburg war ein anderer als im Landkreis Diepholz, blickt Jens-Hermann Kleine zurück – und spricht von „einzelnen Menschen, die im extremen Spektrum unterwegs waren“. Damals hätten er und die Zivilgesellschaft dort „viel zu tun gehabt, sich mit diesen extremen Tendenzen auseinanderzusetzen und die Deutungshoheit zu behalten“. Das sei im Landkreis Diepholz „wohltuend anders“.

Was empfindet er in seiner neuen Position als das Schönste in seinem Arbeitsalltag? „Das Umfeld ist sehr schön!“, antwortet Jens-Hermann Kleine. Und meint damit vor allem die Menschen. Er schätzt den Kontakt zu den Städten, Gemeinden und Samtgemeinden, spricht von einem „ordentlichen Umgang miteinander“.

Jens-Hermann Kleine möchte als Chef offen und klar in der Kommunikation sein

Auch in der Politik gehe man ordentlich – in seinem Sinne konstruktiv und ohne starre Parteibrille – miteinander um: „Das ist nicht selbstverständlich!“ Diese Zusammenarbeit sei über eine lange Zeit gewachsen und ein wertvolles Gut. „Das kann man sehr, sehr schnell zerstören“, blickt er auf Fallen in der Kommunikation. Alle müssten daran arbeiten, dieses wertvolle Gut zu erhalten: „Neue Menschen, die dazu kommen, müssen diesen Weg mitgehen, damit dies erhalten bleibt.“

In seiner Funktion als Erster Kreisrat ist Jens-Hermann Kleine auch stellvertretender Chef für die mehr als 1 000 Mitarbeiter in der Kreisverwaltung.

Was ist er für ein Chef? „Ich hoffe, dass ich immer ein offenes Ohr habe“, antwortet er – und fügt ganz bewusst hinzu: „Ich hoffe, dass ich mir die Offenheit erhalte. Dass ich offen bin, das ist das Wichtigste.“

Aber das entbinde ihn nicht davon, Entscheidungen zu treffen. „Ich glaube, dass ich das gut kann. Ich kann gut entscheiden.“ Dann fügt der 50-Jährige hinzu: „Ich glaube, ich bin ziemlich klar in der Kommunikation. Zumindest ist das mein Anspruch.“ Jens-Hermann Kleine betont: „Ich mag den Kompromiss. Ich mag konsensuale Lösungen.“ Dabei müsse jeder der Beteiligten etwas von seiner Position abgeben, ganz klar. Aber das lohne sich: „Bei der Konfliktlösung bleibt immer einer auf der Strecke.“

Wichtigste Zukunftsaufgabe für die Gesellschaft: Klimawandel

Andererseits habe auch die konsensuale Lösung fest gesteckte Grenzen: „Das Recht ist immer eine Grenze!“ Der 50-Jährige schmunzelt: „Da kommt der Jurist durch...“

Ganz bewusst hatte Jens-Hermann Kleine nach dem Abitur ein Jura-Studium begonnen – obwohl es auch andere Optionen gab. „Theologie war für mich eine Alternative“, sagt er – und fügt postwendend hinzu: „Geschichte war für mich eine Alternative“, um dann selbstbewusst hinzuzufügen: „Medizin – da war ich versucht...“

Medizinische Themen begleiten ihn auch heute – nach seiner Entscheidung, in den öffentlichen Dienst zu gehen. Gerade im Bereich Veterinärmedizin spielen die Natur und ihre Unberechenbarkeit immer wieder eine Rolle: „An diesen Themen nehme ich sehr Anteil.“ Natürlich gelte das auch für das aktuelle, globale Tagesgeschehen.

Welche Aufgabe erachtet er vor diesem Hintergrund als die wichtigste und dringendste? „Den Klimawandel und die Probleme, die damit auf alle zukommen!“, antwortet der Erste Kreisrat. Die größte Herausforderung dabei beschreibt er so: „Dass wir das im gesellschaftlichen Konsens lösen und möglichst versuchen, dass diejenigen, die dabei mitwirken können und auch müssen, das mittragen können – und zwar konsensual!“

Es sind also vielschichtige Aufgaben und Herausforderungen, denen er sich in seiner neuen Funktion stellen muss. Wie setzt er ein ganz persönliches Gegengewicht, wie entspannt er sich in seiner Freizeit? Jens-Hermann Kleine schmunzelt: „Ich spiele Golf – mit wachsender Begeisterung.“ Auf den Plätzen in Syke und in Wagenfeld geht er seinem Hobby nach, das ihn noch gar nicht so lange begeistert: „Ich habe das in der Corona-Zeit für mich entdeckt.“