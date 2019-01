Jarne Bobring mit der besten Dienstbeteiligung

Jugendfeuerwehr Varrel: Zwei Jugendliche wechseln in die Ortsfeuerwehr

+ Ehrungen: stellvertretender Samtgemendebürgermeister Ortwin Sieglitz, Ortsbrandmeister Fred Melloh, Caspar Höfener, Jannik Michler, Jarne Bobring, Sven Gödeker, Jens Brandes und stellvertretender Bürgermeister Wilfried Wöltje (von links).

Varrel - Personalentwicklung in der Jugendfeuerwehr Varrel: Vier Eintritten standen neun Austritte gegenüber. Aktuell gehören der Jugendfeuerwehr Varrel 22 Mitglieder an (acht Mädchen, 14 Jungen), das Betreuerteam besteht aus zwei weiblichen und fünf männlichen Betreuern. Zwei Jugendliche, Jannick Kolloge und Jan-Hauke Mohrmann, die aus Altersgründen aus der Jugendfeuerwehr ausgeschieden sind, erhielten zum Abschied eine kleine Erinnerung an ihre Jugendfeuerwehrzeit. Sie sind in die aktive Wehr übergetreten und werden zukünftig das Betreuerteam der Jugendfeuerwehr verstärken.