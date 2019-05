Ein Jahrhundert Volksbank in Varrel

Varrel – Die Geschäftsstelle Varrel der Volksbank Sulingen feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Mitglieder und Kunden seien herzlich vom 6. bis 10. Mai zur Jubiläumswoche in die Geschäftsstelle eingeladen. Geschäftsstellenleiter Werner Gerdes, Kundenberaterin Edith Obenhaus und die Servicemitarbeiterinnen Anette Maschke und Dörthe Bobring erwarteten viele spontane Gäste, die mit dem richtigen Dreh attraktive Preise am Glücksrad gewinnen können, heißt es in der Pressemitteilung.

„Getränke sind schon kalt gestellt“, verspricht Werner Gerdes.

Edith Obenhaus werde die Woche nutzen, um sich von der Varreler Kundschaft zu verabschieden und sich für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit zu bedanken. Seit 1971 ist sie in der Geschäftsstelle in Varrel tätig. Nach fast 48 Jahren in der Kundenberatung beginnt für sie ab Juli ein neuer Lebensabschnitt als Rentnerin. Ihre Nachfolgerin, Lena Siemering, freue sich darauf, ihre Kunden kennenzulernen. Siemering begann ihre Laufbahn bei der Volksbank 2014 mit ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau. Derzeit absolviert sie nebenberuflich den Bankfachwirt an der Universität in Bremen.

Werner Gerdes hatte bereits im Jahr 2007 für die Chronik zum Jubiläum der Gemeinde die Geschichte der Geschäftsstelle aufgeschrieben. Demnach war es nach dem Ersten Weltkrieg der Landwirt Heinrich Rohlfs aus Varrel, der zusammen mit zwölf weiteren gestandenen Männern die Spar- und Darlehenskasse in Varrel ins Leben rief. Ende des Jahres 1919 waren bereits 30 weitere Mitglieder der neuen genossenschaftlichen Kasse beigetreten.

+ Folgt auf Edith Obenhaus: Lena Siemering.

Gearbeitet wurde damals mit unbeschränkter Haftung, das hieß: Jedes eingetragene Mitglied haftete mit seinem gesamten Hab und Gut – einer für alle, alle für einen.

Die Kassenstunden fanden in der guten Stube bei Heinrich Rohlfs zu Hause statt, der zum ersten Rendanten gewählt wurde. Die weltweite Wirtschaftskrise habe bis Ende des Jahres 1923 zur totalen Geldentwertung geführt. Ab 1924 war W. Höpke, so hat Gerdes es alten Vorstandsprotokollen entnommen, als hauptamtlicher Angestellter in der Varreler Bank tätig, ihm folgt 1927 Hugo Weßling, 1938 wird Friedrich Stoffers erster hauptamtlicher Rendant – und bleibt dies bis zum Jahr 1965.

Die Bänker hatten bis dahin bereits einige Umzüge hinter sich – und den an den heutigen Standort noch vor sich: Von der Wohnstube der Familie Rohlfs ging es ins Haus Niemeyer / Fischer, dann zu Müller / Warp (Siemering), anschließend in die Räume von Tischlermeister Fritz Benthake. 1959 erfolgte der Umzug in den heutigen Raiffeisenmarkt, 1968 zog die Volksbank in das neu errichtete Bankgebäude. „Die Bank hatte jetzt ansprechende Geschäftsräume in hervorragender Lage, in denen wir heute noch tätig sind“, formulierte es Gerdes für die Chronik. Filialen der Varreler Bank wurden 1960 in Wehrbleck eröffnet, 1966 in Ströhen.

Die Umbenennung in „Volksbank Varrel“ erfolgte am 1. Januar 1974. 1981 erfolgte die Verschmelzung mit der Volksbank in Sulingen – damaliger Bankleiter war Werner Riegelmann. Umbau und neue EDV-Technik wurden im November 1989 beim „Tag der offenen Tür“ präsentiert. Das 75-jährige Jubiläum wurde 1994 gefeiert. Seit 1998 leitet Werner Gerdes die Varreler Filiale.

Wie geht es weiter? Gefragt zur Zukunft des Standortes Varrel im Geschäftsstellennetz, antwortet Vorstandsvorsitzender Jörn G. Nordenholz: „Wir freuen uns, dass unsere Mitglieder und Kunden das Angebot der Geschäftsstelle in Varrel gerne und oft nutzen. Beständigkeit und Nähe durch persönliche Betreuung und guten Service haben für uns einen sehr hohen Stellenwert. Gleichermaßen sind wir auch unseren Mitgliedern gegenüber verpflichtet, wirtschaftlich sinnvoll vorzugehen. Daher überprüfen wir jährlich die Frequentierung und Wirtschaftlichkeit unserer Standorte aufs Neue.“

sis /r.