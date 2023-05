Jahresfest in Freistatt - eine sehr lebendige Tradition

Von: Martina Kurth-Schumacher

Die Moorbahn war beim Jahresfest in Freistatt ein starker Magnet für Familien. © Kurth-Schumacher

Das Freistätter Jahresfest lockt am Himmelfahrtstag tausende Besucher an - und die neue Pastorin freut sich über ihren Einstieg: Schön, dass die Leute Lust auf das Fest haben. Und schön, dass Freistatt sich öffnet.“

Freistatt – Das Freistätter Jahresfest kann auf eine mehr als 120-jährige Tradition zurückblicken. Unbestritten schreibt „Bethel im Norden“ mit der Veranstaltung Erfolgsgeschichte. Auch 2023! Die Organisatoren sprachen am Himmelfahrtstag gestern von einer Besucherzahl im hohen vierstelligen Bereich.

„Geben Sie dem Neuen eine Chance und machen Sie sich bereit, eine neue Erfahrung für andere zu sein“, riet die Freistätter Pastorin Gunda Hansen den knapp 200 Gästen, die sich zum Auftaktgottesdienst im Sinnesgarten eingefunden hatten. Die Theologin, die seit dem 1. Mai im Amt ist, war spontan für Ulf Schlüter eingesprungen. Der Vizepräsident der evangelischen Landeskirche Westfalen war für die Predigt vorgesehen, fiel aber krankheitsbedingt aus.

Die 180 Flohmarkthändler hatten zum Zeitpunkt des Gottesdienstes ihre Plätze längst besetzt. „Als wir um halb sechs gekommen sind, waren schon die ersten Interessenten da“, erzählte ein Ehepaar aus Bruchhausen-Vilsen. Schnäppchenjäger fanden Nützliches und Überflüssiges, Kunst und Kitsch, Trödelkram und echte Raritäten für wenig Geld oder sogar gleich „für umsonst“. Familienfreundlich waren die Aktionen im Sinnesgarten inklusive der Moorbahn-Fahrten.

Die Berliner Band „Beat ‚n‘ Blow“ sorgte für den Gute-Laune-Sound.Das Das © Kurth-Schumacher, Martina

Trotz des Volksfestcharakters kam die Vermittlung von Informationen über Bethel im Norden nicht zu kurz. Die Bereiche Alten-, Eingliederungs-, Jugend-, Sucht- und Wohnungslosenhilfe stellten sich vor. Letztere hatte zwei Mini-Escape-Rooms gebaut. Tobias Ortmann: „Wir wollten kreativ für das strukturelle Problem sensibilisieren. Wohnungssuche ist schon für ‚Normalbürger‘ schwierig und für Wohnungslose erst recht.“

Die sieben Werker-Azubis im Garten- und Landschaftsbau warben für ihre Firma, die „pflastert, pflanzt und pflegt.“ Justin und Jason Siemer: „Die Leute sind interessiert. Und vielleicht konnten wir sogar einige als Kunden gewinnen.“ Im Schulverbund bietet Bethel im Norden Werkerausbildungen auch als Bau- und Metallmaler, in der Hauswirtschaft und der Holzverarbeitung sowie in der Landwirtschaft an. Einen Gesamtüberblick über Historie und die Arbeitsfelder der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel gaben Jan Seidel und Christiane Dämmig mit dem interaktiven Infomobil „Friedrich“.

Neu im Jahresfest-Konzept sind die Talkrunden auf dem „Blauen Sofa“. Die Geschäftsführer Claus Freye und Pastor Michael Krause sprachen mit Pastorin Gunda Hansen, Ortsbürgermeister Gero Enders, Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher und Dorthe Fischer (Geschichtswerkstatt) über Gott und die Welt im Allgemeinen und Besonderen.

Kunst und Kitsch, Nützliches und Überflüssiges wurde auf dem Flohmarkt begutachtetund gekauft. © Kurth-Schumacher, Martina

Live-Musik gab es für jeden Geschmack: Gute-Laune-Sound bot die Berliner Band Beat’n’Blow mit „Modern Brass“, weitere Akzente setzten der Kindermusiker Heiner Rusche, die Plattdeutsch-Rockband „Rollo333“ aus Stade sowie die „Amtsbrüder“ Uli Preuß und Manfred Kehr sowie „Wölfin“ Christina, die im Wechsel mit dem Posaunenchor Bethel bereits den Gottesdienst begleitet hatten.

Auch in kulinarischer Hinsicht blieben keine Wünsche offen, allerdings war wegen des Andrangs an manchen Stellen Geduld gefragt. Claus Freye sprach von einem Neuanfang nach drei Jahren Corona-Pause: „Es wird hier und da haken und quietschen, sehen Sie uns das nach!“ Er appellierte an die Besucher, sich über Bethel im Norden zu informieren und schöne Momente zu sammeln.

„Für mich ist das ein richtig guter Einstieg“, betonte Pastorin Gunda Hansen. Sie nutzte die Gelegenheit, sich vorzustellen und Kontakte zu knüpfen. Von der Veranstaltung zeigte sie sich beeindruckt: „Kollegen haben mir oft genug vom Jahresfest erzählt, aber von diesen Dimensionen bin ich doch überrascht. Schön, dass die Leute Lust auf das Fest haben. Und schön, dass Freistatt sich öffnet.“